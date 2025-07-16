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B100X - Auto Dungeon RPG (Мод меню)

B100X - Auto Dungeon RPG (Мод меню) v2.2.3

3
3
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Версия:
2.2.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
ohNussy
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 15:10
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 431
Описание

B100X - это захватывающая ролевая игра в стиле аниме, действие которой разворачивается в современной деревне файтингов. Гонка на автомобилях прошла настолько быстро, что добавила драматизма и азарта. Вам предстоит стать супергероем в этом новом мире приключений и принять участие в захватывающих битвах. Чтобы выжить и преуспеть, каждое ваше движение должно быть тщательно просчитано.


Игрокам предстоит исследовать этот уникальный мир, встречать разнообразных персонажей, разгадывать головоломки и, конечно же, сражаться с врагами. Ваш персонаж будет иметь возможность развивать навыки, собирать экипировку и раскрывать сюжет игры.



Информация о модах

МОД МЕНЮ

Убить одним ударом.

Выбросить мусор/предметы.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать B100X - Auto Dungeon RPG (Мод меню) v2.2.3 MOD APK

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Скачать B100X - Auto Dungeon RPG (Мод меню) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о B100X - Auto Dungeon RPG (Мод меню)


Комментарии (1)
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Vladimir
Vladimir 1 апреля 2023 03:24
При написании имени персонажа в данной игре
Выдает ОШИБКУ!!!
+1
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