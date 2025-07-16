B100X - Auto Dungeon RPG (Мод меню) v2.2.3
B100X - это захватывающая ролевая игра в стиле аниме, действие которой разворачивается в современной деревне файтингов. Гонка на автомобилях прошла настолько быстро, что добавила драматизма и азарта. Вам предстоит стать супергероем в этом новом мире приключений и принять участие в захватывающих битвах. Чтобы выжить и преуспеть, каждое ваше движение должно быть тщательно просчитано.
Игрокам предстоит исследовать этот уникальный мир, встречать разнообразных персонажей, разгадывать головоломки и, конечно же, сражаться с врагами. Ваш персонаж будет иметь возможность развивать навыки, собирать экипировку и раскрывать сюжет игры.
МОД МЕНЮ
Убить одним ударом.
Выбросить мусор/предметы.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.