Описание

B100X - это захватывающая ролевая игра в стиле аниме, действие которой разворачивается в современной деревне файтингов. Гонка на автомобилях прошла настолько быстро, что добавила драматизма и азарта. Вам предстоит стать супергероем в этом новом мире приключений и принять участие в захватывающих битвах. Чтобы выжить и преуспеть, каждое ваше движение должно быть тщательно просчитано.





Игрокам предстоит исследовать этот уникальный мир, встречать разнообразных персонажей, разгадывать головоломки и, конечно же, сражаться с врагами. Ваш персонаж будет иметь возможность развивать навыки, собирать экипировку и раскрывать сюжет игры.



