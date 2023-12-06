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Stones & Sails (Мод, Много денег)

Stones & Sails (Мод, Много денег) 1.86.0

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Версия:
1.86.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
redBit games
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 300 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 064

Когда вы вступаете в мир Stones & Sails, вы окажетесь в увлекательной истории, полной загадок и приключений. Игра предоставляет вам возможность исследовать разные острова, каждый из которых имеет свою собственную уникальную атмосферу и головоломки. Вам придется решать разнообразные задачи, соответствующие контексту каждого острова, и собирать сокровища, чтобы продвигаться дальше.


Главные персонажи игры, веселые и комичные друзья, сопровождают вас на вашем путешествии и добавляют нотку юмора в игровой процесс. Их уникальные личности и характеры сделают ваше приключение еще более увлекательным.


Кроме того, Stones & Sails обладает прекрасной графикой и звуковым сопровождением, которые помогут погрузить вас в волшебную атмосферу игры. Эта игра предоставляет отличную возможность расслабиться, разгадывая головоломки и наслаждаясь приключениями на островах. В общем, Stones & Sails - это захватывающая головоломка, которая привнесет много радости и увлечения в вашу игровую жизнь. Готовьтесь к увлекательным приключениям, смешным персонажам и множеству головоломок в этой уникальной игре!



Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • Неограниченное количество денег


MOD V2


1. Ходы x10
2. Колесо не стоит
3. Все цены на колеса x10

 Теги темы: Много денег

Скачать Stones & Sails (Мод, Много денег) 1.86.0 взлом

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MOD V1 300 Мб MOD V1 (Ссылка 1) 300 Мб

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