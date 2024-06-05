android-1.ru / Игры / Без интернета / WW2:Стратегическая битва (Мод, Много денег)
WW2:Стратегическая битва (Мод, Много денег)

WW2:Стратегическая битва (Мод, Много денег) 613

43
2
Скачать (625 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
World War 2 Strategy Games
Версия:
613
Категория:
Без интернета / На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 625 Мб
id приложения:
com.worldwar2.strategygames.tacticsbattle
Русский язык:
Есть
Лайков:
43
Комментарии:
0
Просмотров:
41 789

WW2:Стратегическая битва - Представляем вам возможность стать командиром самой мощной армии Второй мировой войны. Войдите в тактический симулятор-песочницу, где вы сможете сразиться в эпоху Второй мировой войны или попробовать классические военные стратегии.


Это настоящая песочница, объединяющая в себе тактику, стратегию и военные игры, разворачивающиеся в период Второй мировой войны. Почувствуйте атмосферу сражений между различными военными службами и примите участие в собственной войне, играя в стратегическую игру, основанную на событиях Второй мировой войны.


В пошаговых стратегиях, основанных на Второй мировой войне, зона боевых действий постоянно меняется. Ваша задача — тщательно планировать и использовать свои вооруженные силы: сухопутные, морские и воздушные, чтобы захватить контроль над наиболее важными опорными пунктами вашего врага.


Предстоит принять стратегические решения, руководить своими войсками и использовать разнообразные тактики в битвах, чтобы обеспечить победу вашей армии. Испытайте свои лидерские навыки, разработайте эффективные планы и приведите вашу армию к славе и победе в этих захватывающих военных сражениях Второй мировой войны.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег и медалей

 Теги темы: Много денег

Скачать WW2:Стратегическая битва (Мод, Много денег) 613 взлом

Скачать из Google Play
Скачать WW2:Стратегическая битва (Мод, Много денег)
625 Мб
Ссылка 2
625 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Highway Getaway - игры гонки (Мод, Много денег)
Highway Getaway - игры гонки (Мод, Много денег)
Версия: 1.3.105
Five nights at Floppa 2
Five nights at Floppa 2
Версия: 0.2
Пещера жадности 2: Врата времени (The Greedy Cave2) (Мод, Много денег)
Пещера жадности 2: Врата времени (The Greedy Cave2) (Мод, Много денег)
Версия: 4.4.7
Пять ночей с Шлепой 3
Пять ночей с Шлепой 3
Версия: 0.5
Infinity Kingdom
Infinity Kingdom
Версия: 1.9.0
Raft Survival Мультиплеер (Мод, Без рекламы)
Raft Survival Мультиплеер (Мод, Без рекламы)
Версия: 10.1.9
DarkBlood -За гранью тьмы- (Мод, Много денег)
DarkBlood -За гранью тьмы- (Мод, Много денег)
Версия: 4.4.0
Survival RPG: Открытый Мир 2D (Мод, Много бриллиантов)
Survival RPG: Открытый Мир 2D (Мод, Много бриллиантов)
Версия: 3.0.14

Отзывы о WW2:Стратегическая битва (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив