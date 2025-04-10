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Растут зомби-Объединить зомби (Мод, Бесплатные покупки)

Растут зомби-Объединить зомби 36.7.8

Бесплатные покупки
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Версия:
36.7.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
PixelStar Games
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 453
Скриншоты
Описание

Растут зомби-Объединить зомби (Мод, Бесплатные покупки) - Интересный кликер с сочетанием пиксельной графики и интересной историей. Главный герой - ведущий ученый в секретной лаборатории. Он пытается увести с собой зомби и идеал готов осуществить мечту из-за всего неприятного. Теперь он использует своих мерзких существ, чтобы вести войну с инопланетянами, мутантами и другими группами, если мирная деятельность не забыта. Создавайте уникальных зомби и начинайте покорять мир, комбинируйте зомби и создавайте нечто более мощное.


Вы сможете охотится на инопланетян и мутантов!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Инъекции в кости.
  • Инъекция золота.
  • Инъекция драгоценных камней.
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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Растут зомби-Объединить зомби (Мод, Бесплатные покупки) v36.7.8 MOD APK

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Скачать Растут зомби-Объединить зомби (Мод, Бесплатные покупки) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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