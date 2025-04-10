Описание

Растут зомби-Объединить зомби (Мод, Бесплатные покупки) - Интересный кликер с сочетанием пиксельной графики и интересной историей. Главный герой - ведущий ученый в секретной лаборатории. Он пытается увести с собой зомби и идеал готов осуществить мечту из-за всего неприятного. Теперь он использует своих мерзких существ, чтобы вести войну с инопланетянами, мутантами и другими группами, если мирная деятельность не забыта. Создавайте уникальных зомби и начинайте покорять мир, комбинируйте зомби и создавайте нечто более мощное.





Вы сможете охотится на инопланетян и мутантов!