Версия:
36.7.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
PixelStar Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:16
Возраст:
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 453
Описание
Растут зомби-Объединить зомби (Мод, Бесплатные покупки) - Интересный кликер с сочетанием пиксельной графики и интересной историей. Главный герой - ведущий ученый в секретной лаборатории. Он пытается увести с собой зомби и идеал готов осуществить мечту из-за всего неприятного. Теперь он использует своих мерзких существ, чтобы вести войну с инопланетянами, мутантами и другими группами, если мирная деятельность не забыта. Создавайте уникальных зомби и начинайте покорять мир, комбинируйте зомби и создавайте нечто более мощное.
Вы сможете охотится на инопланетян и мутантов!
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Инъекции в кости.
- Инъекция золота.
- Инъекция драгоценных камней.
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