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Firefight

Firefight 10.5.0

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Версия:
10.5.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Sean O'Connor
Категория:
Стратегии / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 173 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 541
Скриншоты
Описание

Firefight - захватывающая стратегия в реальном времени, которая перенесет игроков на поля сражений Второй Мировой войны. В этой эпической игре они окунутся в атмосферу военных действий и смогут в полной мере ощутить напряжение и сложности, с которыми сталкивались солдаты того времени.


В роли командира отряда, игрокам предстоит принять стратегические решения, разрабатывать тактику боевых действий и управлять своими силами на различных фронтах. Они смогут выбрать сторону конфликта и принять участие как в операциях союзников, так и в наступлениях вермахта.


Поля боя в игре оживают благодаря проработанной графике и звуковому сопровождению. Реалистичные окружения, звуки взрывов и выстрелов помогут игрокам полностью погрузиться в атмосферу войны. Каждая миссия представляет собой новое испытание, где игроки будут сталкиваться с различными задачами, стремясь достичь победы.


Firefight также предлагает режим кооперативной игры, где игроки смогут объединить свои усилия с друзьями и сражаться с врагом вместе. Совместная игра открывает новые тактические возможности и позволяет достичь еще более впечатляющих результатов. Поклонники истории, военных стратегий и атмосферы Второй Мировой войны обязательно найдут в ней то, что им нравится. Сражения на полях сражений, стратегические решения и динамичный игровой процесс сделают эту игру незабываемым опытом для каждого игрока.


Информация о модах

Полная версия игры

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Firefight


Комментарии (5)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 16 июля 2024 19:17
Гость аноним, попробуйте перезагрузить страницу и он будет скачиваться 1 раз :)
0
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Гость аноним
Гость аноним 16 июля 2024 19:09
Сайт топ но я столкнулся. Сошибкой фаил начинает загружается заново с другими же всё норм
0
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Максим
Максим 25 апреля 2023 08:18
Данная версия игры ( 6.1.1) не работает.
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 1 февраля 2023 00:12
Bruh, Возможно эта версия не совместима с вашей разрядностью системы, эта версия может быть либо x32 либо x64, точно не вспомнить, увы. А другой версии у нас нет
+1
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Bruh
Bruh 31 января 2023 09:50
Игра хорошая минус в том что после того как я её удалил и хотел её снова скачать, она мне во время загрузки пишут не совместимость с Cpu_Abi. Как исправить это?
+4
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