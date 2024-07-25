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Бизнес Кликер: Магнат и капиталист будущего (Мод, Много денег)

Бизнес Кликер: Магнат и капиталист будущего (Мод, Много денег) 2.1.55

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Версия:
2.1.55
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Craft game world
Категория:
Стратегии / Кликеры / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 718
Скриншоты
Описание

Бизнес Кликер: Магнат и капиталист будущего (Мод, Много денег) - Игра представляет собой сбалансированную смесь экономической стратегии и кликера. Вам потребуется совершать много действий и принимать важные решения, вкладываться и зарабатывать деньги. Вся эта игра основана на далёком будущем и развитии космической индустрии. Игроки будут не только касаться экрана, но и будут принимать множество важных решений: инвестировать, покупать и продавать, строить, развивать, открывать и исследовать. И все это в футуристических декорациях далекого будущего.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель кредитного дохода
  • Неограниченные кристаллы
  • Реклама не куплена
  • VIP-доступ включен
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 Теги темы: Много денег, Экономические

Скачать Бизнес Кликер: Магнат и капиталист будущего (Мод, Много денег) v2.1.55 MOD APK

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Скачать Бизнес Кликер: Магнат и капиталист будущего (Мод, Много денег) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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