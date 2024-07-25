Версия:
2.1.55
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Craft game world
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:27
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 718
Описание
Бизнес Кликер: Магнат и капиталист будущего (Мод, Много денег) - Игра представляет собой сбалансированную смесь экономической стратегии и кликера. Вам потребуется совершать много действий и принимать важные решения, вкладываться и зарабатывать деньги. Вся эта игра основана на далёком будущем и развитии космической индустрии. Игроки будут не только касаться экрана, но и будут принимать множество важных решений: инвестировать, покупать и продавать, строить, развивать, открывать и исследовать. И все это в футуристических декорациях далекого будущего.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Множитель кредитного дохода
- Неограниченные кристаллы
- Реклама не куплена
- VIP-доступ включен
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