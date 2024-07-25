Описание

Бизнес Кликер: Магнат и капиталист будущего (Мод, Много денег) - Игра представляет собой сбалансированную смесь экономической стратегии и кликера. Вам потребуется совершать много действий и принимать важные решения, вкладываться и зарабатывать деньги. Вся эта игра основана на далёком будущем и развитии космической индустрии. Игроки будут не только касаться экрана, но и будут принимать множество важных решений: инвестировать, покупать и продавать, строить, развивать, открывать и исследовать. И все это в футуристических декорациях далекого будущего.