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Darkrise - Pixel Classic Action RPG (Мод, Много денег/без рекламы)

Darkrise - Pixel Classic Action RPG (Мод, Много денег/без рекламы) 0.20.3

Исследуйте мрачный пиксельный мир и сражайтесь с демонами
3
2
Скачать (125 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Roika
Версия:
0.20.3
Категория:
Без интернета / На русском / Ролевые / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 125 Мб
id приложения:
com.Roika.Darkrise
Русский язык:
Есть
Лайков:
3
Комментарии:
2
Просмотров:
7 701

Darkrise - Pixel Classic Action RPG — это увлекательная ролевая игра с классической пиксельной графикой, где вы погружаетесь в мир, охваченный тьмой и нашествием демонов. Вы встречаете трех героев: Алису, Годрика и Киру, каждый из которых обладает уникальными навыками и специализированным оружием, что делает их незаменимыми в борьбе против нечисти, захватившей их родные земли.


Игра предлагает 20 различных локаций и 6 арен, где герои могут сражаться с врагами, которые появляются из порталов в самых неожиданных местах. Это создаёт непредсказуемую и напряжённую атмосферу, требующую быстрой реакции и стратегического планирования. Враги могут появиться как перед вами, так и сзади, что добавляет игре элементов сюрприза и требует от игроков постоянного внимания.


Система боя в Darkrise динамична и наполнена разнообразными эффектами, делая каждое сражение визуально завораживающим и эмоционально насыщенным. Игрокам предстоит максимально использовать уникальные способности каждого персонажа для того, чтобы эффективно справляться с противниками и прогрессировать через многочисленные уровни игры.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Глупые враги
  • Неограниченная мана
  • Неограниченные навыки
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченное золото
  • Неограниченные сферы
 Теги темы: Много денег, Без рекламы, Пиксельная

Скачать Darkrise - Pixel Classic Action RPG (Мод, Много денег/без рекламы) 0.20.3 взлом

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Скачать Darkrise - Pixel Classic Action RPG (Мод, Много денег/без рекламы) 125 Мб Ссылка 2 125 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Darkrise - Pixel Classic Action RPG (Мод, Много денег/без рекламы)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 19 июня 2022 14:16
Юрий Кириллов,
Разработчик наверное поддерживает Украину
0
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Юрий Кириллов
Юрий Кириллов 19 июня 2022 05:07
Плохо что русский язык убрали, а раньше был.
-1
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