Combat Quest - Archer Action RPG (Мод, Много бриллиантов) 0.43.6
Прокачивайте персонажа и сражайтесь с монстрами
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ChillGaming
Версия:
0.43.6
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:44
Возраст:
Требуется места:
≈ 157 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
19
Комментарии:
7
Просмотров:
42 382
Combat Quest - Archer Action RPG - Этот мир нуждается в спасении, ведь его наводнили армии ужасных монстров. Вы единственный кто поможет решить эту проблему. Исследуйте разные подземелья, прокачивайте своё оружие и самого персонажа. Становитесь сильнее с каждым уровнем и уничтожайте больше монстров, зарабатывайте деньги! Чтобы выполнить миссию главного героя, он отправится в темницу, где повсюду обитают дикие монстры. Для борьбы с ними персонаж использует точные выстрелы из лука. По мере того, как вы дойдете до финальных сражений, он сможет улучшить ваши навыки и собрать полезную информацию для бизнес-предметов и оборудования.
Информация о модах
МОД 1
- МЕНЮ МОД
- режим бога
МОД 2
- Неограниченное золото
- Неограниченное количество бриллиантов
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