Combat Quest - Archer Action RPG - Этот мир нуждается в спасении, ведь его наводнили армии ужасных монстров. Вы единственный кто поможет решить эту проблему. Исследуйте разные подземелья, прокачивайте своё оружие и самого персонажа. Становитесь сильнее с каждым уровнем и уничтожайте больше монстров, зарабатывайте деньги! Чтобы выполнить миссию главного героя, он отправится в темницу, где повсюду обитают дикие монстры. Для борьбы с ними персонаж использует точные выстрелы из лука. По мере того, как вы дойдете до финальных сражений, он сможет улучшить ваши навыки и собрать полезную информацию для бизнес-предметов и оборудования.