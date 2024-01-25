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Combat Quest - Archer Action RPG (Мод, Много бриллиантов)

Combat Quest - Archer Action RPG (Мод, Много бриллиантов) 0.43.6

Прокачивайте персонажа и сражайтесь с монстрами
19
11
Скачать (157 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ChillGaming
Версия:
0.43.6
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 157 Мб
id приложения:
com.chillgaming.combatquest
Русский язык:
Есть
Лайков:
19
Комментарии:
7
Просмотров:
42 382

Combat Quest - Archer Action RPG - Этот мир нуждается в спасении, ведь его наводнили армии ужасных монстров. Вы единственный кто поможет решить эту проблему. Исследуйте разные подземелья, прокачивайте своё оружие и самого персонажа. Становитесь сильнее с каждым уровнем и уничтожайте больше монстров, зарабатывайте деньги! Чтобы выполнить миссию главного героя, он отправится в темницу, где повсюду обитают дикие монстры. Для борьбы с ними персонаж использует точные выстрелы из лука. По мере того, как вы дойдете до финальных сражений, он сможет улучшить ваши навыки и собрать полезную информацию для бизнес-предметов и оборудования.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МЕНЮ МОД
  • режим бога

МОД 2

  • Неограниченное золото
  • Неограниченное количество бриллиантов
 Теги темы: Много алмазов

Скачать Combat Quest - Archer Action RPG (Мод, Много бриллиантов) 0.43.6 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
157 Мб
Ссылка 2 (MOD V1)
157 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Combat Quest - Archer Action RPG (Мод, Много бриллиантов)


Комментарии (7)
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Adam
Adam 26 апреля 2024 20:16
Фуфло, мод 1 тормоз на загрузке, мод 2 это тот же мод 1. Не умеете, не беритесь. И вообще, взято с Liteapk. Одно разочарование
+1
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Костя
Костя 3 января 2024 08:28
Мод, Много бриллиантов не работает
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 18 июня 2023 13:54
Slove64,
Добрый день, спасибо за прекрасный комментарий!
Мы посмотрим
+1
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Slove64
Slove64 18 июня 2023 13:53
Добрый день друзья! Всё работает, так ещё и переключаться можно межно между модами. Это круто!
У меня просьба есть, можно v3 мод с бесконечной эсенцией на героя сделать? Очень уж этого не хватает) Спасибо!
0
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Typuct
Typuct 22 марта 2023 02:11
Мод 1 постоянно на загрузке (((
+4
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Bigtom
Bigtom 21 октября 2022 14:21
Мод 2 не рабочий
+3
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Кирилл
Кирилл 14 октября 2022 11:04
Мод номер 2 не работает
+5
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