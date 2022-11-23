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Guns of Glory: Железная Маска (Мод Меню)

Guns of Glory: Железная Маска (Мод Меню) 12.5.0

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Версия:
12.5.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Century Games Limited
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 965 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 208
Скриншоты
Описание

Guns of Glory: Lost Island — это захватывающая приключенческая игра, в которой вы отправляетесь на поиски легендарного острова, исчезнувшего с карт. Этот мистический остров изобилует золотыми и серебряными сокровищами, привлекая охотников за богатством со всего мира. Вы не исключение — вместе со своей командой вы начинаете опасное путешествие, полное испытаний и трудностей, чтобы завладеть этим богатым островом. Исследуйте непроходимые джунгли, преодолевайте природные препятствия и сражайтесь с соперниками, стремящимися заполучить сокровища первыми.


ИССЛЕДУЙТЕ НЕИЗВЕСТНЫЙ ОСТРОВ — это невероятно увлекательное и притягательное занятие, которое позволит вам стать первооткрывателем этого загадочного места. Находясь на острове, вы сможете построить собственное убежище, обеспечивая комфортную жизнь для себя и своей команды, не беспокоясь о еде и ресурсах. Однако остров таит в себе множество тайн и загадок, которые предстоит раскрыть. Исследуйте скрытые пещеры, находите древние артефакты и раскрывайте секреты, которые могут изменить ход вашего приключения. Guns of Glory: Lost Island предлагает уникальное сочетание стратегии, выживания и командной работы, делая каждую сессию игры незабываемым и захватывающим опытом.


Информация о модах
  • Мод Меню
  • Скорость игры
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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Guns of Glory: Железная Маска (Мод Меню) v12.5.0 MOD APK

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Скачать Guns of Glory: Железная Маска (Мод Меню) 965 Мб Ссылка 2 965 Мб
Старые версии Guns of Glory: Железная Маска
Version 12.1.0 Version TG 12.1.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Guns of Glory: Железная Маска (Мод Меню)


Комментарии (2)
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Sen
Sen 10 февраля 2023 23:06
Обе ссылки на мод не рабочие
0
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Lyka
Lyka 23 ноября 2022 03:38
НЕЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ.
БЕЗПОЛЕЗНЫЙ МОД.
ЛУЧШЕ БЫ СЛОМАНИ РА КАКИЕ ТО РЕСУРСИ НАПРИМЕР ТО САМОЕ ЗОЛОТО. БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ.
-3
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