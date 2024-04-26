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Evony - Возвращение Короля (Мод, Множитель скорости)

Evony - Возвращение Короля (Мод, Множитель скорости) 4.74.2

Создайте и расширяйте свою империю в увлекательной MMO стратегии
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
TG Inc.
Версия:
4.74.2
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 784 Мб
id приложения:
com.topgamesinc.evony
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
1
Просмотров:
1 397

Evony: The King's Return - это увлекательная MMO стратегия, которая предлагает игрокам создать и расширить свою собственную империю. С прекрасной графикой и разнообразными игровыми возможностями, игроки смогут насладиться уникальным игровым опытом.


В этой игре игрокам предоставляется свобода выбора, и они могут выбрать свой собственный путь к успеху. Они могут использовать дипломатию для установления мирных отношений с другими игроками или вступить в бесконечные войны, стремясь к господству. Императоры также могут применять различные тактики, такие как угрозы или поиск компромиссов, чтобы достичь своих целей.


Важной частью игры является взаимодействие с другими игроками. Игроки могут находить союзников, создавать мощные альянсы и сотрудничать с другими игроками для проведения совместных маневров и стратегических действий. Командная работа и кооперация станут ключевыми факторами успеха.


В Evony: The King's Return игрокам предстоит сражаться в захватывающих сражениях, развивать свою империю, сталкиваться с непредсказуемыми событиями и стремиться к достижению многого. Отличная стратегия, увлекательный геймплей и возможность соревноваться с другими игроками делают эту игру захватывающей и незабываемой.


Скриншоты

Информация о модах

Множитель скорости

Скачать Evony - Возвращение Короля (Мод, Множитель скорости) 4.74.2 взлом

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Скачать Evony - Возвращение Короля (Мод, Множитель скорости) 784 Мб Ссылка 2 784 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Evony - Возвращение Короля (Мод, Множитель скорости)


Комментарии (1)
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КаРа
КаРа 6 февраля 2024 14:32
Обновите пожалуйста игру до версии 4.66.0
0
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