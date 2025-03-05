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Glory Ages - Samurais (Мод, Много денег)

Glory Ages - Samurais (Мод, Много денег) 1.75

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Версия:
1.75
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
NoTriple-A Games
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 79 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 767
Скриншоты
Описание

Glory Ages - Samurais - это захватывающий экшен, который перенесет вас в мир средневековой Японии, где вы станете самураем и отправитесь на свою судьбоносную миссию. Вам предстоит преодолеть многочисленные препятствия и победить опасных противников, чтобы достичь своей цели.


Одной из особенностей игры является впечатляющая графика, которая создает красивые декорации для кровавых сражений. Вы окажетесь в реалистично воссозданном средневековом Японии, где каждый элемент окружения делает игровой мир еще более увлекательным. Механика боя в игре также заслуживает внимания. Вам предстоит сразиться с умными противниками, которые применят различные тактические маневры, такие как окружение, неожиданные атаки и другие хитрые приемы, чтобы победить вас. Вам придется быть быстрым, ловким и применять свои навыки, чтобы пережить схватки.


Прекрасная анимация добавляет реалистичности и захватывающего вида ваших сражений. Каждый удар, блок и движение выполнены с большим вниманием к деталям, что делает гибель врагов еще более захватывающей. "Glory Ages - Samurais" предлагает вам погрузиться в мир японской истории и стать настоящим самураем. Почувствуйте атмосферу древних боев и преодолейте все трудности, чтобы добиться славы и успеха.


Информация о модах

МОД 1


1. Обойдено обучение

2. Взлом персонажа (лучший уже экипирован)

3. Взлом Weopen (хороший Weopen уже экипирован... лучшего не нашел •~•)

4. 10 бонусных очков навыков (я хотел поставить 100, но игра вылетает ×безопасность×)

5. Враги немного ослаблены

6. Убрана реклама


МОД 2


Неограниченные деньги

Разблокирован

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 Теги темы: Много денег

Скачать Glory Ages - Samurais (Мод, Много денег) v1.75 MOD APK

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MOD V1 79 Мб MOD V2 79 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 79 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 79 Мб

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