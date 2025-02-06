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Бургер, пожалуйста! (Мод, Бесплатные покупки)

Бургер, пожалуйста! (Мод, Бесплатные покупки) 24.0.0

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20
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Версия:
24.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Supercent
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
20 795
Скриншоты
Описание

Burger Please! - это захватывающий симулятор с элементами тайм-менеджмента, где вы сможете создать и развить свою собственную сеть быстрого питания, специализирующуюся на продаже бургеров. Вам предстоит пройти путь от скромного заведения до крупной ресторанной империи. В начале игры вы будете непосредственно управлять всеми аспектами работы ресторана: принимать заказы, готовить бургеры, обслуживать посетителей и следить за общими финансами. Вам придется проявить свои навыки тайм-менеджмента и быстро реагировать на потребности клиентов.


По мере развития бизнеса вы сможете нанимать и обучать персонал, что поможет вам автоматизировать процессы и сосредоточиться на стратегическом планировании. Вы сможете расширяться, открывать новые рестораны в разных районах, привлекать больше посетителей и добиваться успеха. Однако, чтобы преуспеть, вам придется столкнуться с различными вызовами, такими как управление ресурсами, конкуренция с другими ресторанами и удовлетворение требований клиентов. Будьте готовы принимать решения, которые влияют на репутацию вашей сети и привлекают новых клиентов.


Бургер Пожалуйста! предлагает вам огромное разнообразие вариантов действий, развития и настройки вашего бизнеса. Проходите различные миссии, испытания и достигайте новых высот в индустрии быстрого питания. Вам предстоит совершить путешествие от маленького бургерного кафе до популярной и успешной сети ресторанов.


Информация о модах
  • Множитель заработка денег
  • Множитель скорости передвижения
  • Навязчивая реклама удалена

MOD V2

  • Бесплатные покупки за реальные деньги (требуется интеет и авторизация в сервисах Google);
  • Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу.
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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Бургер, пожалуйста! (Мод, Бесплатные покупки) v24.0.0 MOD APK

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MOD V1 120 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 120 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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