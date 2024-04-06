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Хомкрафт (Мод, Много денег)

Хомкрафт (Мод, Много денег) 1.98.1

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Версия:
1.98.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
TapBlaze
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 838

Хомкрафт - Наверное каждый человек когда-нибудь хотел испытать себя в роли дизайнера интерьеров. Оформлять красиво спальню, кухню со всем её интерьером, прихожую или гостиную? Эта игра способна исполнить все ваши мечты, раскройте свой потенциал, начните оформление комнаты так, как вы видите это в своих мыслях - Воплотите эти мысли в реальность в этом уникальном симуляторе. А с помощью решения головоломок вы сможете получить новые предметы и части интерьера.


Особенности игры:

  • 1000+ предметов для оформления дизайна.
  • Решайте увлекательные головоломки в процессе оформления.
  • Встречайте уникальных клиентов и дома.
  • Оттачивайте свои дизайнерские навыки.
  • Расслабляющий игровой процесс.

Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество золотых монет

Неограниченное количество бриллиантов

Неограниченное количество жизней

 Теги темы: Много денег

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Скачать Хомкрафт (Мод, Много денег) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб

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