Хомкрафт - Наверное каждый человек когда-нибудь хотел испытать себя в роли дизайнера интерьеров. Оформлять красиво спальню, кухню со всем её интерьером, прихожую или гостиную? Эта игра способна исполнить все ваши мечты, раскройте свой потенциал, начните оформление комнаты так, как вы видите это в своих мыслях - Воплотите эти мысли в реальность в этом уникальном симуляторе. А с помощью решения головоломок вы сможете получить новые предметы и части интерьера.





Особенности игры: