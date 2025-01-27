Описание

PC Creator Simulator — это реалистичный симулятор, который позволяет игрокам погрузиться в мир сборки и настройки компьютеров. Здесь вам предстоит подбирать современные комплектующие, тестировать новинки рынка и совершенствовать навыки, создавая мощные ПК с нуля. Игра продолжает развиваться, добавляя новые возможности для кастомизации и модернизации.





Проект подойдёт как новичкам, желающим разобраться в принципах работы компьютерного «железа», так и опытным энтузиастам, стремящимся к идеальной конфигурации. PC Creator Simulator не только увлекательный симулятор, но и полезный инструмент, который помогает понять совместимость компонентов и принципы сборки ПК, делая процесс обучения лёгким и интересным.