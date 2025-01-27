PC Creator Simulator (Мод, Unlocked) 2.45b
Станьте мастером сборки ПК и узнайте все тонкости «железа»
Версия:
2.45b
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
BarneyGames
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 147 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6
Описание
PC Creator Simulator — это реалистичный симулятор, который позволяет игрокам погрузиться в мир сборки и настройки компьютеров. Здесь вам предстоит подбирать современные комплектующие, тестировать новинки рынка и совершенствовать навыки, создавая мощные ПК с нуля. Игра продолжает развиваться, добавляя новые возможности для кастомизации и модернизации.
Проект подойдёт как новичкам, желающим разобраться в принципах работы компьютерного «железа», так и опытным энтузиастам, стремящимся к идеальной конфигурации. PC Creator Simulator не только увлекательный симулятор, но и полезный инструмент, который помогает понять совместимость компонентов и принципы сборки ПК, делая процесс обучения лёгким и интересным.
Информация о модах
Все разблокировано
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