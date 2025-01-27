Описание

Окунитесь в легендарную 16-битную классику SEGA с Golden Axe Classics, где три культовые эпизода объединены в одно приложение! Вас ждёт эпическое путешествие по земле Юрии, где магия, заколдованные существа и могучие герои сталкиваются в борьбе за Золотую секиру. Сразитесь с врагами, включая Дарк Гульда, Проклятого Хеллстрайка и самого Смертоносца.





Играйте за варвара, амазонку или гнома, каждый из которых обладает уникальными боевыми навыками и магией. Оседлайте огнедышащих монстров, сражайтесь верхом на гигантской черепахе или заколдованном орле, чтобы уничтожить орды врагов. Используйте ослепительные заклинания и разрушительные атаки, чтобы вернуть миру Юрии его символ — Золотую секиру! Golden Axe Classics — это ностальгическое приключение, которое ждёт вашего возвращения.