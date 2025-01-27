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Golden Axe Classics (Мод, Unlocked)

Golden Axe Classics (Мод, Unlocked) 8.0.0

Вернитесь в эпоху магии и сражений с Golden Axe Classics
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Версия:
8.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SEGA
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 87 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
39
Скриншоты
Описание

Окунитесь в легендарную 16-битную классику SEGA с Golden Axe Classics, где три культовые эпизода объединены в одно приложение! Вас ждёт эпическое путешествие по земле Юрии, где магия, заколдованные существа и могучие герои сталкиваются в борьбе за Золотую секиру. Сразитесь с врагами, включая Дарк Гульда, Проклятого Хеллстрайка и самого Смертоносца.


Играйте за варвара, амазонку или гнома, каждый из которых обладает уникальными боевыми навыками и магией. Оседлайте огнедышащих монстров, сражайтесь верхом на гигантской черепахе или заколдованном орле, чтобы уничтожить орды врагов. Используйте ослепительные заклинания и разрушительные атаки, чтобы вернуть миру Юрии его символ — Золотую секиру! Golden Axe Classics — это ностальгическое приключение, которое ждёт вашего возвращения.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Golden Axe Classics (Мод, Unlocked) 87 Мб Ссылка 2 87 Мб

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