android-1.ru / Игры / Аркады / Мини Разрушители (Мод, Без рекламы)
Мини Разрушители (Мод, Без рекламы)

Мини Разрушители (Мод, Без рекламы) 6

Рыцарь в действии: разрушайте башни и спасайте принцессу с апгрейдами
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Denis Vasilev
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 73 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

В игре Мини Разрушители вы становитесь отважным рыцарем, отправившимся на спасение принцессы и преодоление зловещей башни. Ваш герой должен собирать продукты питания для увеличения своей силы, что позволит вам эффективнее выполнять поставленные задачи. Каждое собранное улучшение и помощники помогут вам быстро справиться с миссией, придавая дополнительную динамику и стратегическую глубину игровому процессу.


Игра сочетает в себе элементы аркадного экшена и легкой стратегии, предлагая захватывающие испытания, которые обеспечивают расслабление и удовольствие от игры. Простой, интуитивно понятный интерфейс и красочная графика делают каждое прохождение незабываемым, а продуманные апгрейды и возможности для использования помощников позволяют проявить истинное мастерство в управлении героем.


Погрузитесь в атмосферу захватывающих приключений, где ваша смекалка и решительность помогут не только разрушать башни, но и стать первопроходцем в мире быстрых и увлекательных испытаний. Будьте первыми, кто покажет, как умение и стратегия приводят к победе в этом ярком игровом приключении.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Мини Разрушители (Мод, Без рекламы) v6 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Мини Разрушители (Мод, Без рекламы) 73 Мб Ссылка 2 73 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Supermarket Store Simulator (Мод, Много денег)
Supermarket Store Simulator (Мод, Много денег)
Version: 1.7.4
Forgotten Memories: Remastered (Полная версия)
Forgotten Memories: Remastered (Полная версия)
Version: 1.9.102
Мой симулятор моего отеля 3D (Мод, Много денег)
Мой симулятор моего отеля 3D (Мод, Много денег)
Version: 1.0
PewPew Live 2 (Мод, Unlocked)
PewPew Live 2 (Мод, Unlocked)
Version: 0.9.214
Stick World Z: Zombie War TD (Мод меню)
Stick World Z: Zombie War TD (Мод меню)
Version: 0.0.42
Kick the Buddy: Forever (Мод, Много денег)
Kick the Buddy: Forever (Мод, Много денег)
Version: 2.0.17
Throne Breakers: Idle Battler (Мод, Быстрая атака)
Throne Breakers: Idle Battler (Мод, Быстрая атака)
Version: 1.0
чатбот ИИ - чатгпт на русском (Мод, Premium Unlocked)
чатбот ИИ - чатгпт на русском (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.6.2

Отзывы о Мини Разрушители (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив