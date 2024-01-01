Версия:
1.25.0.1301
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
gameone
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:14
Возраст:
Требуется места:
≈ 238 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12 536
Описание
Crazy Cooking Diner: Chef Game привлекает внимание своей привлекательной визуальной презентацией и захватывающим кулинарным опытом в ресторане. В этой игре вы окажетесь в роли известного кулинарного авторитета, ответственного за приготовление блюд из обширного меню и их подачу клиентам вовремя.
С широким выбором вариантов для клиентов вам предстоит научиться готовить в быстром темпе, чтобы обеспечить наилучший сервис.
В мире Crazy Cooking Diner только самая быстрая подача блюд гарантирует довольных посетителей и успех вашего ресторанного бизнеса. Погрузитесь в этот захватывающий кулинарный мир и докажите свои навыки в готовке на скорость!
Информация о модах
Бесконечные деньги
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Скачать Crazy Cooking Diner-шеф повара (Мод, Много денег) v1.25.0.1301 MOD APK
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