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Idle Royal Hero: Мердж Защита (Мод меню)

Idle Royal Hero: Мердж Защита (Мод меню) 1.2.0

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Версия:
1.2.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
BARS interactive
Категория:
Без интернета / На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 776
Скриншоты
Описание

Idle Royal Hero: Merge Defense - это игра, которая превращает вас в могущественного супергероя и предлагает захватывающий игровой процесс с элементами праздного времени без скучных моментов. В этой игре вас ждет уникальный мир и захватывающие приключения, где вы сможете стать новым героем и разработать лучшую стратегию для защиты мира. Игроки будут в роли супергероев, и перед началом игры им предстоит выбрать спутника и установить флаг и значок для своего рыцаря. Каждый из предоставленных героев обладает уникальными способностями, которые можно использовать во время игры.


Игра разработана с привлекательным стилем и контекстом, что погружает игроков в увлекательный игровой мир. Idle Royal Hero: Merge Defense предлагает игрокам простой, но нескучный игровой процесс, где они могут разрабатывать стратегии и использовать способности своего героя. Это позволяет создать уникальный опыт и отправиться в одиночное, но захватывающее приключение в мире, полном опасностей и вызовов.



Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Неограниченное золото (получите немного, чтобы получить больше)
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Idle Royal Hero: Мердж Защита (Мод меню) v1.2.0 MOD APK

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Скачать Idle Royal Hero: Мердж Защита (Мод меню) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

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