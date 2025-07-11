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Магнат горнолыжного курорта (Мод, Бесплатные улучшения)

Магнат горнолыжного курорта (Мод, Бесплатные улучшения) v2.2.1

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Версия:
2.2.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
GGDS - Idle Tycoon Games
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:51
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 103 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 265
Описание

Ski Resort: Idle Snow Tycoon - это стратегическая игра, в которой игроку предстоит построить империю на огромном горнолыжном курорте. Это особенная игра, где вы становитесь боссом и руководите всей операцией на курорте.


На горнолыжных склонах вам нужно создавать впечатляющие рестораны, отели и парки развлечений, чтобы привлекать больше посетителей и развивать свой бизнес. Вы будете принимать стратегические решения, чтобы расширить свой курорт и сделать его самым популярным и прибыльным местом для гостей.


В игре также предусмотрена возможность сотрудничества с друзьями, чтобы достичь общей цели и развить курорт до максимума. "Ski Resort: Idle Snow Tycoon" предоставляет игрокам широкие возможности для управления и развития своего горнолыжного бизнеса.



Информация о модах
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Скачать Магнат горнолыжного курорта (Мод, Бесплатные улучшения) 103 Мб Ссылка 2 103 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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