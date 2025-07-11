Описание

Ski Resort: Idle Snow Tycoon - это стратегическая игра, в которой игроку предстоит построить империю на огромном горнолыжном курорте. Это особенная игра, где вы становитесь боссом и руководите всей операцией на курорте.





На горнолыжных склонах вам нужно создавать впечатляющие рестораны, отели и парки развлечений, чтобы привлекать больше посетителей и развивать свой бизнес. Вы будете принимать стратегические решения, чтобы расширить свой курорт и сделать его самым популярным и прибыльным местом для гостей.





В игре также предусмотрена возможность сотрудничества с друзьями, чтобы достичь общей цели и развить курорт до максимума. "Ski Resort: Idle Snow Tycoon" предоставляет игрокам широкие возможности для управления и развития своего горнолыжного бизнеса.



