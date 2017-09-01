Описание

Geometry Dash возвращается с новым захватывающим приключением!





Прыгайте, соберитесь и приготовьтесь к настоящему испытанию, которое проверит вашу реакцию и терпение. Это будет нелегко, но каждое преодолённое препятствие принесёт чувство триумфа.





Готовы ли вы к новым уровням, динамичной музыке и головокружительным испытаниям? Тогда вперёд – Geometry Dash ждёт вас!