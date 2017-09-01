Описание

Geometry Dash возвращается с новым захватывающим приключением!





Вас ждут новые уровни, динамичная музыка, коварные монстры и ещё больше испытаний! Подготовьте свой палец к бешеному ритму, ведь вам предстоит прыгать, летать и переворачиваться, преодолевая опасные пещеры и смертельные шипы.





Исследуйте уникальные миры, покоряйте онлайн-уровни и раскрывайте секреты, спрятанные в World of Geometry Dash! Готовы ли вы принять вызов и пройти самые сложные препятствия?