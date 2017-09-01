Версия:
2.2.145
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
RobTop Games
Обновлено:
Сегодня, 12:33
Возраст:
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Описание
Geometry Dash возвращается с новым захватывающим приключением!
Вас ждут новые уровни, динамичная музыка, коварные монстры и ещё больше испытаний! Подготовьте свой палец к бешеному ритму, ведь вам предстоит прыгать, летать и переворачиваться, преодолевая опасные пещеры и смертельные шипы.
Исследуйте уникальные миры, покоряйте онлайн-уровни и раскрывайте секреты, спрятанные в World of Geometry Dash! Готовы ли вы принять вызов и пройти самые сложные препятствия?
Информация о модах
Неограниченная валюта
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Скачать Geometry Dash World (Мод, Много денег) v2.2.145 MOD APK
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