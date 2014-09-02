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Mad Dex (Мод, Много денег)

Mad Dex (Мод, Много денег) 1.5.7

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Версия:
1.5.7
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
game guild
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 37 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 234
Скриншоты
Описание

Mad Dex (Мод, Много денег) - Уникальная игра, которая поселит вас внутри существа, которое похоже на квадратный клубок в кепке. Тем не менее у него есть своя личная жизнь, девушка, отношения. В какой то момент появляется рука и крадёт его вторую половинку - Мисс Декс. Вы осознаёте что ничего не можете сделать, потому-что такой маленький, размером с ноготок.

Но вы не хотите сдаваться и пойдёте до конца, за собой вы оставляете некую субстанцию, которая напоминает кровь, на кухне, полу, стены и тд. Циркулярные пилы будут просто превращать вас в фарш.


Информация о модах
  • Большое количество камней
  • Разблокированы все уровни
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 Теги темы: Много денег

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Скачать Mad Dex (Мод, Много денег) 37 Мб Ссылка 2 37 Мб

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