Описание

Mad Dex (Мод, Много денег) - Уникальная игра, которая поселит вас внутри существа, которое похоже на квадратный клубок в кепке. Тем не менее у него есть своя личная жизнь, девушка, отношения. В какой то момент появляется рука и крадёт его вторую половинку - Мисс Декс. Вы осознаёте что ничего не можете сделать, потому-что такой маленький, размером с ноготок.

Но вы не хотите сдаваться и пойдёте до конца, за собой вы оставляете некую субстанцию, которая напоминает кровь, на кухне, полу, стены и тд. Циркулярные пилы будут просто превращать вас в фарш.