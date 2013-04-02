Вы когда-нибудь хотели сыграть в баскетбол, но не могли найти того, кто соответствовал бы вашему уровню мастерства? Или не было времени потренироваться?





Basketball Battle — идеальная баскетбольная игра 1 на 1 для тех, кто хочет выплеснуть свое разочарование, пока ждет.

Basketball Battle — идеальная игра для вас, если вы хотите отвлечься или, что еще лучше, повеселиться с друзьями. В нем мало очков в матчах и навыки высокого уровня, так что это не слишком сложно, но все же увлекательно и приятно. Если вы любите играть в игры в одиночку или хотите попробовать это впервые, то это отличное место для вас! Веселая игра без ограничений для вашего творчества и того, сколько вы можете бездельничать в игре.





Создайте собственную баскетбольную команду и приведите её к успеху! Побеждайте новых и давно засевших на вершине противников, обыгрывайте лучшие команды мира и занимайте их лавры. Управляйте лучшим спортсменом, удерживая левую часть экрана бросайте мяч в кольцо соперника. Подбегайте ближе к кольцу противника и просто совершите лёгкое нажатие что-бы бросить мяч. Довольно весёлая игра.