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Basketball Battle (Мод, Много денег)

Basketball Battle (Мод, Много денег) 2.4.13

Идеальная баскетбольная игра 1 на 1 для всех уровней мастерства
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Скачать (60 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
DoubleTap Software
Версия:
2.4.13
Категория:
Аркады / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
3 167

Вы когда-нибудь хотели сыграть в баскетбол, но не могли найти того, кто соответствовал бы вашему уровню мастерства? Или не было времени потренироваться?


Basketball Battle — идеальная баскетбольная игра 1 на 1 для тех, кто хочет выплеснуть свое разочарование, пока ждет.

Basketball Battle — идеальная игра для вас, если вы хотите отвлечься или, что еще лучше, повеселиться с друзьями. В нем мало очков в матчах и навыки высокого уровня, так что это не слишком сложно, но все же увлекательно и приятно. Если вы любите играть в игры в одиночку или хотите попробовать это впервые, то это отличное место для вас! Веселая игра без ограничений для вашего творчества и того, сколько вы можете бездельничать в игре.


Создайте собственную баскетбольную команду и приведите её к успеху! Побеждайте новых и давно засевших на вершине противников, обыгрывайте лучшие команды мира и занимайте их лавры. Управляйте лучшим спортсменом, удерживая левую часть экрана бросайте мяч в кольцо соперника. Подбегайте ближе к кольцу противника и просто совершите лёгкое нажатие что-бы бросить мяч. Довольно весёлая игра.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Мгновенное восстановление энергии
  • Нет эффекта жажды нагрева
  • Бесконечные деньги
 Теги темы: Много денег

Скачать Basketball Battle (Мод, Много денег) 2.4.13 взлом

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Скачать Basketball Battle (Мод, Много денег)
60 Мб
Ссылка 2
60 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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