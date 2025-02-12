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Hungry Dragon (Мод, Много денег)

Hungry Dragon (Мод, Много денег) 5.4

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Версия:
5.4
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Ubisoft Entertainment
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 129 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 145
Скриншоты
Описание

В игре "Hungry Dragon" игроки окунутся в увлекательный мир средневекового времени, где они смогут управлять голодными драконами, парящими в воздухе и пожирающими все на своем пути. В этой уникальной игре предлагается исследовать разнообразные миры средневековой эпохи, сражаться с различными противниками и выполнять разнообразные задачи в разных средах.


Игра позволяет играть как в одиночном режиме, так и с друзьями и другими онлайн-игроками, что добавляет социальный аспект и соревновательность. От разрушения обороны врагов до поедания всего на пути, игроки могут использовать уникальные способности своих драконов, чтобы добиться успеха. Созданная Ubisoft Entertainment, игра предлагает множество увлекательных внутриигровых испытаний и техник огнедышащего боя, которые игроки могут разблокировать. Погрузившись в этот удивительный мир фантазии, игроки будут наслаждаться уникальным геймплеем и приятной атмосферой средневековой эпохи.



Информация о модах

– МОД МЕНЮ

[МЕНЮ ВАЛЮТЫ И РАЗБЛОКИРОВКИ]

– Неограниченное количество монет и драгоценных камней

– Разблокируйте питомца

– Разблокируйте Дракона

– Разблокируйте скин

– Разблокировать карту


[ИГРОВОЕ МЕНЮ]

– Godmode

– Автоматическое оживление

– Множитель очков

– Неограниченное повышение

– Способность к бесконечной ярости

– Активируйте бонус на выживание

– Неограниченный Мега-пик

– Всегда находил Яйцо

– Соберите Все Ежедневные Сокровища – МОД МЕНЮ

[МЕНЮ ВАЛЮТЫ И РАЗБЛОКИРОВКИ]

– Неограниченное количество монет и драгоценных камней

– Разблокируйте питомца

– Разблокируйте Дракона

– Разблокируйте скин

– Разблокировать карту


[ИГРОВОЕ МЕНЮ]

– Godmode

– Автоматическое оживление

– Множитель очков

– Неограниченное повышение

– Способность к бесконечной ярости

– Активируйте бонус на выживание

– Неограниченный Мега-пик

– Всегда находил Яйцо

– Соберите Все Ежедневные Сокровища


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 Теги темы: Бродилки, Много денег

Скачать Hungry Dragon (Мод, Много денег) v5.4 MOD APK

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Скачать Hungry Dragon (Мод, Много денег) 129 Мб Ссылка 2 129 Мб

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