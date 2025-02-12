В игре "Hungry Dragon" игроки окунутся в увлекательный мир средневекового времени, где они смогут управлять голодными драконами, парящими в воздухе и пожирающими все на своем пути. В этой уникальной игре предлагается исследовать разнообразные миры средневековой эпохи, сражаться с различными противниками и выполнять разнообразные задачи в разных средах.
Игра позволяет играть как в одиночном режиме, так и с друзьями и другими онлайн-игроками, что добавляет социальный аспект и соревновательность. От разрушения обороны врагов до поедания всего на пути, игроки могут использовать уникальные способности своих драконов, чтобы добиться успеха. Созданная Ubisoft Entertainment, игра предлагает множество увлекательных внутриигровых испытаний и техник огнедышащего боя, которые игроки могут разблокировать. Погрузившись в этот удивительный мир фантазии, игроки будут наслаждаться уникальным геймплеем и приятной атмосферой средневековой эпохи.
– МОД МЕНЮ
[МЕНЮ ВАЛЮТЫ И РАЗБЛОКИРОВКИ]
– Неограниченное количество монет и драгоценных камней
– Разблокируйте питомца
– Разблокируйте Дракона
– Разблокируйте скин
– Разблокировать карту
[ИГРОВОЕ МЕНЮ]
– Godmode
– Автоматическое оживление
– Множитель очков
– Неограниченное повышение
– Способность к бесконечной ярости
– Активируйте бонус на выживание
– Неограниченный Мега-пик
– Всегда находил Яйцо
– Соберите Все Ежедневные Сокровища – МОД МЕНЮ
[МЕНЮ ВАЛЮТЫ И РАЗБЛОКИРОВКИ]
– Неограниченное количество монет и драгоценных камней
– Разблокируйте питомца
– Разблокируйте Дракона
– Разблокируйте скин
– Разблокировать карту
[ИГРОВОЕ МЕНЮ]
– Godmode
– Автоматическое оживление
– Множитель очков
– Неограниченное повышение
– Способность к бесконечной ярости
– Активируйте бонус на выживание
– Неограниченный Мега-пик
– Всегда находил Яйцо
– Соберите Все Ежедневные Сокровища
Скачать Hungry Dragon (Мод, Много денег) v5.4 MOD APK
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