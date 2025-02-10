Описание

Annihilation: Idle Game (Мод меню) - Животные и страны воюют, повсюду идут войны, случился апокалипсис, но единственный способ спасти эти миры — исследовать и улучшать. Бездействуйте и обновляйтесь в этой пошаговой игре-кликере!





Исследуйте вечные вселенные в этой пошаговой игре-кликере, в которой вы зарабатываете два типа энергии: обычную и темную. Возьмите на себя роль космического детектива или космического пирата и улучшите свою катастрофу до эпической катастрофы, чтобы открыть новые планеты в разных вселенных. Вы также можете разблокировать новые типы Энергии и Бедствий, улучшая свой корабль.