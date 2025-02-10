Версия:
1.0.1228
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Playesta
Обновлено:
Сегодня, 12:50
Возраст:
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 932
Описание
Annihilation: Idle Game (Мод меню) - Животные и страны воюют, повсюду идут войны, случился апокалипсис, но единственный способ спасти эти миры — исследовать и улучшать. Бездействуйте и обновляйтесь в этой пошаговой игре-кликере!
Исследуйте вечные вселенные в этой пошаговой игре-кликере, в которой вы зарабатываете два типа энергии: обычную и темную. Возьмите на себя роль космического детектива или космического пирата и улучшите свою катастрофу до эпической катастрофы, чтобы открыть новые планеты в разных вселенных. Вы также можете разблокировать новые типы Энергии и Бедствий, улучшая свой корабль.
Информация о модах
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