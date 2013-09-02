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Crowd City (Мод, Unlocked)

Crowd City (Мод, Unlocked) 2.9.13

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
VOODOO
Версия:
2.9.13
Категория:
Без интернета / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
id приложения:
io.voodoo.crowdcity
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
2 985

Crowd City - это игра, которая позволяет вам погрузиться в мир, населенный разными людьми, каждый из которых стремится к чему-то уникальному. Эта игра приглашает вас учиться у своих противников и принимать новые вызовы, чтобы стать более успешным и привлекательным лидером!


В "Crowd City" вы сможете проявить свои лидерские качества и управлять группой персонажей, стремящихся увеличить свою армию. Начните играть прямо сейчас и исследуйте мир, где каждый игрок уникален, и где ваши навыки и стратегия могут привести вас к победе.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Всегда занимайте 1-е место (если вы мертвы)
  • Неограниченное время
  • Разблокированы все скины
  • Реклама удалена



 Теги темы: Unlocked

Скачать Crowd City (Мод, Unlocked) 2.9.13 взлом

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Скачать Crowd City (Мод, Unlocked)
100 Мб
Ссылка 2
100 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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