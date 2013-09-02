Crowd City - это игра, которая позволяет вам погрузиться в мир, населенный разными людьми, каждый из которых стремится к чему-то уникальному. Эта игра приглашает вас учиться у своих противников и принимать новые вызовы, чтобы стать более успешным и привлекательным лидером!





В "Crowd City" вы сможете проявить свои лидерские качества и управлять группой персонажей, стремящихся увеличить свою армию. Начните играть прямо сейчас и исследуйте мир, где каждый игрок уникален, и где ваши навыки и стратегия могут привести вас к победе.