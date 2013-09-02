Crowd City (Мод, Unlocked) 2.9.13
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
VOODOO
Версия:
2.9.13
Категория:
Обновлено:
Вчера, 20:32
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
2 985
Crowd City - это игра, которая позволяет вам погрузиться в мир, населенный разными людьми, каждый из которых стремится к чему-то уникальному. Эта игра приглашает вас учиться у своих противников и принимать новые вызовы, чтобы стать более успешным и привлекательным лидером!
В "Crowd City" вы сможете проявить свои лидерские качества и управлять группой персонажей, стремящихся увеличить свою армию. Начните играть прямо сейчас и исследуйте мир, где каждый игрок уникален, и где ваши навыки и стратегия могут привести вас к победе.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Всегда занимайте 1-е место (если вы мертвы)
- Неограниченное время
- Разблокированы все скины
- Реклама удалена
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