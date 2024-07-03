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Temple Run (Мод Меню)

Temple Run (Мод Меню) 1.27.0

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Версия:
1.27.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Imangi Studios
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Требуется места:
≈ 47 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11

Temple Run — это одна из самых захватывающих игр в жанре преследования. Игроки участвуют в турнирах по бегу и пытаются избежать преследования жестоких монстров. Игра предлагает тысячи различных миссий и испытаний, что делает её ещё более увлекательной и привлекательной. Чем выше ваш счёт, тем больше у вас шансов получить призы от программы.


Если вы увлечены экшн-играми, Temple Run — это то, что вам нужно. Игроки смогут участвовать в захватывающих и напряжённых гонках. Убегая от монстров, вам предстоит преодолевать препятствия, которые ставит игра. С каждым уровнем монстры становятся сильнее и быстрее, и скорость вашего бега также увеличивается. Поэтому важно постоянно улучшать свои навыки, чтобы успешно избегать монстров.


Игроки получают массу новых и захватывающих ощущений от погони. Temple Run дарит адреналин и азарт, заставляя вас стремиться к новым рекордам и победам.


Скриншоты

Информация о модах

Меню модов

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 Теги темы: Мод меню

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