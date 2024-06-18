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STEAM RUNNER (Полная версия)

STEAM RUNNER (Полная версия) 1.0

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Версия:
1.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
Earthlings.land
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 503 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11

STEAM RUNNER — это захватывающая игра, основанная на концепции лабиринта, в которой игроки должны собирать как можно больше монет Steam, проходя через различные испытания и избегая опасностей. Цель игры — преодолеть все препятствия и собрать максимальное количество монет, чтобы получить заслуженные награды.


Игрокам предстоит продвигаться через лабиринт, который полон скрытых ловушек и агрессивных волков, готовых напасть в любой момент. Эти препятствия добавляют элемент напряжения и требуют от игроков быстрой реакции и стратегического мышления. Каждое решение имеет значение: от выбора пути до способа обхода опасностей.


Дополнительные уровни будут постепенно добавляться в игру, предлагая новые вызовы и расширяя игровой процесс. Каждый новый уровень будет содержать уникальные элементы, которые будут поддерживать интерес игроков и стимулировать их к совершенствованию своих навыков. "STEAM RUNNER" обещает быть увлекательным приключением, которое проверит ловкость, сообразительность и терпение каждого игрока.


Скриншоты

Информация о модах

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