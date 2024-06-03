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JUMP HERO (Мод, Бесплатные покупки)

JUMP HERO (Мод, Бесплатные покупки) 1.0.1

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Seeplay Inc.
Версия:
1.0.1
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
id приложения:
com.seeplay.jumphero
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
14

JUMP HERO открывает перед игроками захватывающий мир, где они будут прыгать и бороться с хостом злобных монстров. Эта мобильная игра с визуально уникальным стилем и механикой прокрутки точек предлагает не только эпические бои, но и высокую динамику. С первых минут геймплея вы окунетесь в постоянное действие, где каждый прыжок и каждый удар имеют значение.


Игровой процесс в ней требует от игроков не только ловкости, но и стратегического подхода. Вам предстоит развивать персонажей, улучшать их способности и осваивать новые техники для преодоления всё более сложных уровней. Игра предлагает разнообразные сценарии и бесчисленные уровни, где каждый новый вызов уникален.


Энергичная и захватывающая, JUMP HERO - это идеальный выбор для тех, кто ищет быстрые и увлекательные мобильные приключения. Со своей инновационной механикой и веселым, но требовательным геймплеем, она обещает массу удовольствия и вызовов.


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Информация о модах
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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать JUMP HERO (Мод, Бесплатные покупки) 1.0.1 взлом

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Скачать JUMP HERO (Мод, Бесплатные покупки)
80 Мб
Ссылка 2
80 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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