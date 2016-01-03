Описание

Idle Army Mod APK — одна из лучших командных игр, в которой каждый игрок может научиться командной работе и мечтать стать лидером отряда. Здесь вы можете атаковать противника и врагов своей командой. Здесь, в этой игре Idle Army, вы можете объединиться с лучшей командой, которая вам нравится, и, как показано на изображениях выше, множество врагов нападают на вас, чтобы атаковать вашу команду. Так что будьте бдительны и атакуйте тысячи врагов лучшей командой, создав лучшую армию и подготовив свою оборону.





Как и в остальных боевых играх, здесь доступно множество удивительных героев с уникальными способностями и навыками. А играя, увеличивая силы и навыки вашего героя, вы можете улучшить своего героя. Большинство игр доступны с большим количеством рекламы, но в этой игре мало рекламы, но реклама настолько полезна, что вы можете заработать больше денег, просматривая рекламу в этой простой армейской игре. Здесь, в этой игре, доступны полчища врагов, поэтому вы должны быть осторожны и выживать от этих врагов, атакуя их.