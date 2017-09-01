Версия:
0.9.214
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Jean-François Geyelin
Обновлено:
Сегодня, 12:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание
PewPew Live 2 — это самый хаотичный и соревновательный шутер с двумя джойстиками на Android, который предлагает адреналиновый геймплей и множество режимов игры!
Погрузитесь в динамичные сражения, где вас ждут 9 уникальных игровых режимов, включая новый одиночный мир с испытаниями и эпическими боссами. Тренируйтесь в песочнице, проходите сложные испытания и открывайте разнообразные корабли, оружие и джойстики.
Будьте готовы к бесконечному экшену, быстрым перестрелкам и напряжённым битвам! Сможете ли вы выжить в хаосе PewPew Live 2 и стать лучшим пилотом?
Информация о модах
Разблокированная игра
Показать полностью
Скачать PewPew Live 2 (Мод, Unlocked) v0.9.214 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer