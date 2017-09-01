Описание

PewPew Live 2 — это самый хаотичный и соревновательный шутер с двумя джойстиками на Android, который предлагает адреналиновый геймплей и множество режимов игры!





Погрузитесь в динамичные сражения, где вас ждут 9 уникальных игровых режимов, включая новый одиночный мир с испытаниями и эпическими боссами. Тренируйтесь в песочнице, проходите сложные испытания и открывайте разнообразные корабли, оружие и джойстики.





Будьте готовы к бесконечному экшену, быстрым перестрелкам и напряжённым битвам! Сможете ли вы выжить в хаосе PewPew Live 2 и стать лучшим пилотом?