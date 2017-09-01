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Scary granny games scary game (Мод, Скорость)

Scary granny games scary game (Мод, Скорость) 1.9.17

Побег из дома ужасов: сможете ли вы перехитрить страшную бабушку?
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Версия:
1.9.17
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Game Champions
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 81 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Scary Granny Games: Scary Game — это напряжённый хоррор на выживание, где вам предстоит спастись из зловещего дома, полного загадок и ловушек. В этой 3D-игре ужасов вас ждёт тёмная атмосфера, головоломки и многопользовательский режим, где вам и другим игрокам предстоит избежать жуткой бабушки, преследующей всех, кто осмелился войти в её владения.


Чтобы выжить, вам нужно находить спрятанные ключи, разгадывать тайны дома с привидениями и освобождать своих похищенных друзей. Но будьте осторожны: бабушка не дремлет, и каждая ошибка может стать последней. Scary Granny Games: Scary Game предлагает увлекательный геймплей с элементами хоррора, приключений и стратегии. Сможете ли вы найти выход, прежде чем окажетесь в ловушке навсегда?


Информация о модах

Множитель скорости игры / Без рекламы

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Скачать Scary granny games scary game (Мод, Скорость) 81 Мб Ссылка 2 81 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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