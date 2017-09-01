Описание

Scary Granny Games: Scary Game — это напряжённый хоррор на выживание, где вам предстоит спастись из зловещего дома, полного загадок и ловушек. В этой 3D-игре ужасов вас ждёт тёмная атмосфера, головоломки и многопользовательский режим, где вам и другим игрокам предстоит избежать жуткой бабушки, преследующей всех, кто осмелился войти в её владения.





Чтобы выжить, вам нужно находить спрятанные ключи, разгадывать тайны дома с привидениями и освобождать своих похищенных друзей. Но будьте осторожны: бабушка не дремлет, и каждая ошибка может стать последней. Scary Granny Games: Scary Game предлагает увлекательный геймплей с элементами хоррора, приключений и стратегии. Сможете ли вы найти выход, прежде чем окажетесь в ловушке навсегда?