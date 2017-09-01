Описание

Погрузитесь в захватывающий мир бизнеса, где Fast Kebab! предлагает вам шанс превратить скромный уголковый магазин в шумную кебабную империю. Управляйте своим заведением, подавайте аппетитные блюда и создавайте уникальное меню с экзотическими вкусами, чтобы удовлетворять даже самых нетерпеливых клиентов. Каждая победа и каждое принятое решение становятся ключом к дальнейшему успеху и росту вашего предприятия.





Расширяйте горизонты своего кулинарного путешествия, исследуя разные города и культуры. Разблокируйте современное кухонное оборудование, принимайте стратегические решения и зарабатывайте эксклюзивные награды, которые помогут вам подняться на вершину мира кебаба. Благодаря динамичному геймплею и инновационным функциям, игра превращается в настоящий симулятор бизнеса, где каждый ваш шаг приближает вас к мечте о собственной кулинарной империи.