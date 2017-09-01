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Fast Kebab! (Мод меню)

Fast Kebab! (Мод меню) 0.12

Постройте кулинарное королевство, открывая мир стратегических гастрономических приключений
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Версия:
0.12
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Kiwert Games
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в захватывающий мир бизнеса, где Fast Kebab! предлагает вам шанс превратить скромный уголковый магазин в шумную кебабную империю. Управляйте своим заведением, подавайте аппетитные блюда и создавайте уникальное меню с экзотическими вкусами, чтобы удовлетворять даже самых нетерпеливых клиентов. Каждая победа и каждое принятое решение становятся ключом к дальнейшему успеху и росту вашего предприятия.


Расширяйте горизонты своего кулинарного путешествия, исследуя разные города и культуры. Разблокируйте современное кухонное оборудование, принимайте стратегические решения и зарабатывайте эксклюзивные награды, которые помогут вам подняться на вершину мира кебаба. Благодаря динамичному геймплею и инновационным функциям, игра превращается в настоящий симулятор бизнеса, где каждый ваш шаг приближает вас к мечте о собственной кулинарной империи.


Информация о модах
  • Меню модов
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Fast Kebab! (Мод меню) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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