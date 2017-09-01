Описание

Погрузитесь в динамичный мир Idle War, где каждое действие приближает вас к величайшим сражениям! Сражайтесь с врагами, развивайте свою армию и докажите, что вы способны доминировать на поле битвы. Улучшайте свой лагерь, тренируйте солдат и зарабатывайте тонны монет, чтобы расширить свой арсенал и подготовиться к всё более сложным вызовам.





В Idle War каждое улучшение вашего лагеря становится ключом к стратегическому превосходству, а каждая тренировка делает вашу армию ещё сильнее. Развивайте навыки своих воинов, настраивайте тактику и открывайте новые возможности, чтобы ни один противник не смог устоять перед вашей мощью. Примите вызов, накопите богатства и превратите своё войско в непреодолимую силу, способную изменить ход сражений и завоевать титул непобедимого лидера!