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Idle War (Мод меню)

Idle War (Мод меню) 0.1

Доминируйте на поле битвы: создавайте армию, улучшайте лагерь и зарабатывайте богатства в Idle War
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Версия:
0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Kiwert Games
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в динамичный мир Idle War, где каждое действие приближает вас к величайшим сражениям! Сражайтесь с врагами, развивайте свою армию и докажите, что вы способны доминировать на поле битвы. Улучшайте свой лагерь, тренируйте солдат и зарабатывайте тонны монет, чтобы расширить свой арсенал и подготовиться к всё более сложным вызовам.


В Idle War каждое улучшение вашего лагеря становится ключом к стратегическому превосходству, а каждая тренировка делает вашу армию ещё сильнее. Развивайте навыки своих воинов, настраивайте тактику и открывайте новые возможности, чтобы ни один противник не смог устоять перед вашей мощью. Примите вызов, накопите богатства и превратите своё войско в непреодолимую силу, способную изменить ход сражений и завоевать титул непобедимого лидера!


Информация о модах
  • Меню
  • Драгоценные камни Мультиплеер
  • Монеты Мультиплеер
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Idle War (Мод меню) v0.1 MOD APK

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Скачать Idle War (Мод меню) 55 Мб Ссылка 2 55 Мб

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