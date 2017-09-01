Idle War (Мод меню) 0.1
Доминируйте на поле битвы: создавайте армию, улучшайте лагерь и зарабатывайте богатства в Idle War
Погрузитесь в динамичный мир Idle War, где каждое действие приближает вас к величайшим сражениям! Сражайтесь с врагами, развивайте свою армию и докажите, что вы способны доминировать на поле битвы. Улучшайте свой лагерь, тренируйте солдат и зарабатывайте тонны монет, чтобы расширить свой арсенал и подготовиться к всё более сложным вызовам.
В Idle War каждое улучшение вашего лагеря становится ключом к стратегическому превосходству, а каждая тренировка делает вашу армию ещё сильнее. Развивайте навыки своих воинов, настраивайте тактику и открывайте новые возможности, чтобы ни один противник не смог устоять перед вашей мощью. Примите вызов, накопите богатства и превратите своё войско в непреодолимую силу, способную изменить ход сражений и завоевать титул непобедимого лидера!
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