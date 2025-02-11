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Tip Tap Soccer (Мод Меню)

Tip Tap Soccer (Мод Меню) 1.10.2

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Версия:
1.10.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
IsCool Entertainment
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в захватывающий мир футбольного менеджмента, где каждый ваш шаг превращает обычный стадион в центр событий и праздника. Tip Tap Soccer – это уникальная игра-симулятор, которая дарит возможность почувствовать себя настоящим владельцем стадиона, управляющим каждым его аспектом. Здесь вы самостоятельно проектируете инфраструктуру, строите новые сооружения и создаёте атмосферу, способную привлечь тысячи болельщиков.


В этой игре вы ощутите всю радость и ответственность настоящего руководителя: от организации классических футбольных матчей до обеспечения безупречного сервиса для гостей. Каждое принятое решение влияет на репутацию вашего спортивного центра, позволяя не только наслаждаться красотой игры, но и зарабатывать значительные доходы для дальнейшего развития. Привлекайте фанатов, инвестируйте в улучшения и расширяйте возможности стадиона, чтобы стать лучшим в мире футбола.


Эта игра – идеальный выбор для тех, кто мечтает управлять спортивным бизнесом и творить историю, превращая каждое мероприятие в незабываемое событие. Ощутите вкус победы и наслаждайтесь процессом создания уникального пространства, где футбол и страсть к победе сливаются в одно целое.


Информация о модах

МЕНЮ MOD

Неограниченная валюта

Без РЕКЛАМЫ

*Валюта не уменьшается при трате

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Tip Tap Soccer (Мод Меню) v1.10.2 MOD APK

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Скачать Tip Tap Soccer (Мод Меню) 65 Мб Ссылка 2 65 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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