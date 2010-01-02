android-1.ru / Игры / Аркады / Eggss and Chickens
Eggss and Chickens

Eggss and Chickens 1.0.1

Откройте сокровища: незабываемые пасхальные приключения с золотыми яйцами ждут!
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PROVIWEB
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Golden Eggs вас ждёт уникальное приключение, где каждый ход превращается в праздник ярких эмоций. В этой захватывающей игре «три в ряд» игроки сопоставляют элементы, чтобы разблокировать тайники с золотыми яйцами и помочь милым цыплятам в их увлекательном путешествии.


С яркой графикой, динамичным игровым процессом и множеством бонусов, Golden Eggs подарит вам массу положительных эмоций, позволяя забыть о рутине и окунуться в мир веселья и открытий.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать Eggss and Chickens v1.0.1 MOD APK

Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Eggss and Chickens 5 Мб Ссылка 2 5 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Snake Clash
Snake Clash
Version: 46.0.0
Tip Tap Soccer (Мод Меню)
Tip Tap Soccer (Мод Меню)
Version: 1.10.2
Idle War (Мод меню)
Idle War (Мод меню)
Version: 0.1
Fast Kebab! (Мод меню)
Fast Kebab! (Мод меню)
Version: 0.12
Мини Разрушители (Мод, Без рекламы)
Мини Разрушители (Мод, Без рекламы)
Version: 6
PewPew Live 2 (Мод, Unlocked)
PewPew Live 2 (Мод, Unlocked)
Version: 0.9.214
Geometry Dash SubZero (Мод, Unlocked)
Geometry Dash SubZero (Мод, Unlocked)
Version: 2.2.145
Geometry Dash Meltdown (Мод, Unlocked)
Geometry Dash Meltdown (Мод, Unlocked)
Version: 2.2.145

Отзывы о Eggss and Chickens


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив