Eggss and Chickens 1.0.1
Откройте сокровища: незабываемые пасхальные приключения с золотыми яйцами ждут!
Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PROVIWEB
Обновлено:
Сегодня, 13:46
Возраст:
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
В Golden Eggs вас ждёт уникальное приключение, где каждый ход превращается в праздник ярких эмоций. В этой захватывающей игре «три в ряд» игроки сопоставляют элементы, чтобы разблокировать тайники с золотыми яйцами и помочь милым цыплятам в их увлекательном путешествии.
С яркой графикой, динамичным игровым процессом и множеством бонусов, Golden Eggs подарит вам массу положительных эмоций, позволяя забыть о рутине и окунуться в мир веселья и открытий.
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