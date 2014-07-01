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Snake Clash

Snake Clash 46.0.0

Погрузитесь в мир динамичных сражений, где каждый ход решает исход битвы
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Версия:
46.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Supercent, Inc.
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Snake Clash приглашает вас отправиться в эпическое приключение в мире, где каждая змея борется за выживание. Начав путь как голодная змея, вы стремитесь стать самой большой и мощной силой в этом хаотичном постапокалиптическом царстве. Погрузитесь в атмосферу стремительных игр на выживание, где каждое движение и тактический манёвр играют решающую роль в борьбе за лидерство на арене змей.


Маневрируйте по полю битвы, заполненному противниками, и пожирайте менее развитых змей, чтобы подняться по пищевой цепочке. Стратегически планируйте свои атаки, чтобы перехитрить оппонентов и превратиться в неудержимую силу, способную покорить вселенную. Чем больше вы растёте, тем ближе становитесь к вершине, открывая новые возможности для совершенствования навыков и тактики в этом захватывающем мире.


Информация о модах

Много денег

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