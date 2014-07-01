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Gaming Cafe Life (Мод, Бесплатные покупки)

Gaming Cafe Life (Мод, Бесплатные покупки) 1.7.14

Погрузитесь в захватывающее путешествие в мир предпринимательства и гейминга
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Версия:
1.7.14
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Akhir Pekan Studio
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 243 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Gaming Cafe Life предлагает вам уникальное приключение, где вы становитесь владельцем собственного игрового кафе. Вместе с харизматичным мэром Эгасом и его технически подкованным внуком Рэем вы превращаете скромное заведение в процветающий центр для геймеров, где каждая деталь имеет значение. Здесь каждый новый вызов – это возможность научиться управлять ресурсами, модернизировать оборудование и организовывать незабываемые мероприятия, способные привлечь внимание истинных ценителей виртуальных миров.


Погрузитесь в динамичный мир, где игровое кафе становится воплощением вашей мечты о бизнесе, полном адреналина и творчества. От планирования бюджета до проведения тематических турниров – каждый шаг приближает вас к успеху и создает атмосферу, в которой объединяются страсть к играм и умение вести дело. Примите вызов, и ваше заведение станет местом, где мечты геймеров и предпринимателей обретают реальность!


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 Теги темы: Бесплатные покупки

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Скачать Gaming Cafe Life (Мод, Бесплатные покупки) 243 Мб Ссылка 2 243 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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