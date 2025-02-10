Описание

Погрузитесь в мир ZooQuest — увлекательного симулятора парка дикой природы, где ваша задача создать и развивать собственный зоопарк, наполненный очаровательными животными со всех уголков планеты. Станьте настоящим менеджером, создающим красивые и функциональные места обитания для экзотических существ. От высоких жирафов и могучих львов до игривых слонов, очаровательных панд и редких видов животных из отдалённых земель — разнообразие фауны гарантированно оставит вас в восторге.





Каждая деталь вашего зоопарка находится в ваших руках: создавайте захватывающие среды, имитирующие естественную среду обитания животных, будь то пышные джунгли, просторные саванны или безмятежные оазисы пустыни. Наблюдайте за тем, как ваши обитатели процветают под вашим присмотром, наслаждаясь идеальным уходом и вниманием. Расширяйте парк, открывая новые биомы, каждый из которых предлагает уникальных животных и удивительные ландшафты, чтобы сделать посещение вашего зоопарка незабываемым для гостей.