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Space War: Idle RPG Defense (Мод, Бесплатные покупки)

Space War: Idle RPG Defense (Мод, Бесплатные покупки) 1.1.19

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Версия:
1.1.19
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ZITGA
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 147 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
384
Скриншоты
Описание

Space War: Idle RPG Defense предлагает захватывающее космическое приключение, где вы, в роли капитана легендарного корабля, будете исследовать бесконечные галактики, сражаться с враждебными силами и открывать новые измерения. Эта игра в жанре idle RPG позволяет погрузиться в мир, где каждая звезда и каждая планета таит в себе уникальные загадки и испытания. Путешествие сквозь темный космос обещает быть наполненным экшеном и открытиями.


В качестве капитана вы будете управлять и модернизировать свой космический корабль, оснащая его последними технологиями и вооружением. Это позволит вам создать мощную военную машину, способную противостоять любым угрозам в далеком космосе. Каждое обновление улучшает не только боевую мощь корабля, но и способность к длительным полетам через неизведанные галактики, делая ваше приключение еще более захватывающим.


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Скачать Space War: Idle RPG Defense (Мод, Бесплатные покупки) 147 Мб Ссылка 2 147 Мб

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