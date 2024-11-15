android-1.ru / Игры / Симуляторы / Idle Food Bar: Еда игра (Мод Меню)
Idle Food Bar: Еда игра (Мод Меню)

Idle Food Bar: Еда игра (Мод Меню) 1.37.03

0
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.37.03
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
DailyFun
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
646
Скриншоты
Описание

Попробуйте себя в роли менеджера и начните экспериментировать с этой чрезвычайно увлекательной игрой, где вам предстоит строить и управлять собственным рестораном с целью его выдающегося развития. В Idle Food Bar: Еда игра вы будете управлять человеческими ресурсами и развивать все аспекты заведения, стремясь превратить его в крупнейший пятизвездочный ресторан.


Вас ждет захватывающий процесс строительства ресторана, начиная с небольшого заведения и постепенно расширяя его возможности и улучшая услуги. Вы будете принимать важные решения, нанимать персонал, разрабатывать меню и контролировать все аспекты работы ресторана. Это поможет вам понять, как работает ресторанный бизнес, и ощутить радость от его роста и процветания.


Idle Food Bar: Еда игра предоставит вам возможность наблюдать за прогрессом вашего ресторана в течение определенного периода времени. Вы сможете оценить свои управленческие навыки и насладиться каждым этапом развития заведения. Постепенно вы найдете радость в игре и будете стремиться к достижению новых высот в ресторанном бизнесе.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Неограниченное количество монет

Неограниченные драгоценные камни

Разблокировать все продовольственные комнаты

Без рекламы

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Idle Food Bar: Еда игра (Мод Меню) v1.37.03 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Idle Food Bar: Еда игра (Мод Меню) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Another Life - Life Simulator (Мод, Много денег)
Another Life - Life Simulator (Мод, Много денег)
Version: 4.2.4
Offroad Masters :4x4 Simulator (Мод, Много денег)
Offroad Masters :4x4 Simulator (Мод, Много денег)
Version: 0.22
College: Ideal Match (Мод, Бесплатные покупки)
College: Ideal Match (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.0.75
Mobiles Tycoon (Мод, Много денег)
Mobiles Tycoon (Мод, Много денег)
Version: 1.0.1
Машина Дилерство Бизнес Игра (Мод, Много денег)
Машина Дилерство Бизнес Игра (Мод, Много денег)
Version: 1.1.1
AG Subway Simulator Unlimited (Полная версия)
AG Subway Simulator Unlimited (Полная версия)
Version: 1.5.0
Patrol Officers - Police Games (Мод, Много денег)
Patrol Officers - Police Games (Мод, Много денег)
Version: 16
Power Washing Simulator (Мод, Много денег)
Power Washing Simulator (Мод, Много денег)
Version: 0.1.1

Отзывы о Idle Food Bar: Еда игра (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив