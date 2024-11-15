Описание

Попробуйте себя в роли менеджера и начните экспериментировать с этой чрезвычайно увлекательной игрой, где вам предстоит строить и управлять собственным рестораном с целью его выдающегося развития. В Idle Food Bar: Еда игра вы будете управлять человеческими ресурсами и развивать все аспекты заведения, стремясь превратить его в крупнейший пятизвездочный ресторан.





Вас ждет захватывающий процесс строительства ресторана, начиная с небольшого заведения и постепенно расширяя его возможности и улучшая услуги. Вы будете принимать важные решения, нанимать персонал, разрабатывать меню и контролировать все аспекты работы ресторана. Это поможет вам понять, как работает ресторанный бизнес, и ощутить радость от его роста и процветания.





Idle Food Bar: Еда игра предоставит вам возможность наблюдать за прогрессом вашего ресторана в течение определенного периода времени. Вы сможете оценить свои управленческие навыки и насладиться каждым этапом развития заведения. Постепенно вы найдете радость в игре и будете стремиться к достижению новых высот в ресторанном бизнесе.