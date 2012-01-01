android-1.ru / Игры / Симуляторы / Машина Дилерство Бизнес Игра (Мод, Много денег)
Машина Дилерство Бизнес Игра (Мод, Много денег)

Машина Дилерство Бизнес Игра (Мод, Много денег) 1.1.12

0
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.1.12
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
InfinityGames Studio
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 185 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
540
Скриншоты
Описание

Машина Дилерство Бизнес Игра — это захватывающий симулятор, который позволяет игрокам ощутить все тонкости и сложности работы автодилера. В этой игре вы не просто покупаете и продаете автомобили; вы строите свою империю, участвуя в каждом аспекте автомобильного бизнеса, от выбора и закупки машин до их продажи и управления клиентскими отношениями. Игра предлагает широкий ассортимент марок и моделей автомобилей, что позволяет игрокам исследовать разнообразие автомобильного мира и находить подходящие авто для разных клиентов и рынков.


Один из ключевых элементов игры — возможность расширять и улучшать свой автосалон. Вы можете инвестировать в улучшения инфраструктуры, нанимать сотрудников и расширять свои торговые возможности. Это добавляет стратегическую глубину в игровой процесс, требуя от игроков не только умения успешно торговать, но и управлять бизнесом, оптимизировать процессы и разрабатывать стратегии для роста и развития.


Кроме того, игра включает в себя элементы реальной экономики, такие как изменение цен на автомобили, спрос и предложение, что делает игровой процесс ещё более реалистичным и захватывающим. Игроки сталкиваются с реальными вызовами, такими как необходимость принятия быстрых решений в условиях меняющегося рынка и управление рисками. "Машина Дилерство Бизнес Игра" предлагает уникальное сочетание стратегии, экономики и управления, делая этот симулятор не только развлекательным, но и образовательным опытом для всех, кто интересуется автомобильным бизнесом.


Информация о модах

Много денег

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Машина Дилерство Бизнес Игра (Мод, Много денег) v1.1.12 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Машина Дилерство Бизнес Игра (Мод, Много денег) 185 Мб Ссылка 2 185 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
AG Subway Simulator Unlimited (Полная версия)
AG Subway Simulator Unlimited (Полная версия)
Version: 1.5.0
The Birdcage 2 (Мод, Unlocke)
The Birdcage 2 (Мод, Unlocke)
Version: 1.0.8003
Patrol Officers - Police Games (Мод, Много денег)
Patrol Officers - Police Games (Мод, Много денег)
Version: 16
Power Washing Simulator (Мод, Много денег)
Power Washing Simulator (Мод, Много денег)
Version: 0.1.1
Строительные машины-грузовики (Мод, Много денег)
Строительные машины-грузовики (Мод, Много денег)
Version: 1.2.10
My Singing Monsters Composer (Мод, Unlockeed)
My Singing Monsters Composer (Мод, Unlockeed)
Version: 2.0.3
Merge Kaiju (Мод, Много денег)
Merge Kaiju (Мод, Много денег)
Version: 2.2
Flight Simulator: Airborne
Flight Simulator: Airborne
Version: 1

Отзывы о Машина Дилерство Бизнес Игра (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив