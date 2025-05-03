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SimCity BuildIt (Мод, Много денег)

SimCity BuildIt (Мод, Много денег) 1.64.1.138022

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70
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Версия:
1.64.1.138022
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ELECTRONIC ARTS
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 19:18
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 220 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
177 928
Скриншоты
Описание

SimCity BuildIt — это не просто еще одна игра в городское строительство. Это глубокое и насыщенное визуальное приключение, которое позволяет игрокам проектировать и управлять своим собственным городом прямо на их мобильных устройствах. Игра сочетает в себе всю сложность планирования городской инфраструктуры с необходимостью удовлетворять потребности его жителей.


Под вашим руководством город может стать процветающим мегаполисом или уютным маленьким городком. Вы решаете, куда ставить жилые районы, как развивать промышленность и куда протягивать дороги. Однако с великой властью идут и великие ответственности: необходимо уделять внимание экологии, обеспечивать безопасность жителей и удовлетворять их потребности в развлечениях и услугах.


Информация о модах
  • Неограниченное количество симолеонов
  • Безлимитный SimCash
  • Неограниченное количество неосимлеонов
  • Неограниченное количество Золотых ключей
  • Неограниченное количество платиновых ключей
  • Уровень 32
  • Не в сети
  • Внимательно читайте инструкции, иначе мод не будет работать!


Запустите игру без интернета, если игра запрашивает загрузку ресурсов, включите интернет и загрузите. После этого сразу выключите интернет. Следующие запуски игры проводить без интернета!


Как запустить? (Используйте метод 3)


Способ 1

1. Отключите Интернет и запустите SimCity.

2. Появится диалоговое окно «Город не в сети в течение 3 дней». Первый способ — когда вы нажимаете кнопку «Повторить», отображается значок перезагрузки, затем начинается загрузка игры.

3. Вы должны включить свой интернет, как только появится экран загрузки, затем сразу же выключить интернет после загрузки игры.

4. Если вы все сделали правильно, ваша игра загрузится в автономном режиме.

Способ 2

1. Во-первых, принудительно остановите игру SimCity.

2. Загрузите NoRoot Firewall из игрового магазина. (Если ваш телефон рутирован, вы можете использовать AFWall + или ваш любимый брандмауэр)

3. Откройте брандмауэр NoRoot и нажмите на вкладку «Приложения», найдите «SimCity» и нажмите на него, отметьте оба поля (WiFi, Данные) для «Запретить любые доступ», затем вернитесь на вкладку «Главная» и нажмите кнопку «Пуск», чтобы запустить брандмауэр.

4. Откройте SimCity. Подождите, пока игра завершит загрузку. Это может занять немного больше времени, чем обычно.

5. Теперь вы получите всплывающее окно «Вы играете в автономном режиме». Просто нажмите кнопку «ОК» и наслаждайтесь.

Вы должны использовать NoRoot Firewall каждый раз, когда открываете SimCity.

Если он просит синхронизировать игру, не делайте этого и просто закройте игру из последних приложений, а затем снова откройте ее без подключения к Интернету.

Способ 3


1. Начните входить в режим отключенной сети, сообщая, что произошла ошибка при загрузке дополнительных данных, (панель уведомлений) откройте сеть, повторите попытку и загрузите данные онлайн.

2. После загрузки данных сразу отключите сеть через панель уведомлений

3. Когда индикатор выполнения достигнет 85%, включите его и быстро включите сеть, а затем услышите звук открытия игрового интерфейса и быстро отключите сеть.

4. В противном случае вам всегда будет выдаваться сообщение о том, что вы не заходили в игру в течение трех дней в автономном режиме. Протестируйте шаги 1.2.3 несколько раз! Скорость рук должна быть быстрой!

5. В будущем, пожалуйста, используйте управление сетью, которое поставляется с вашим мобильным телефоном, и запретите игре подключаться к Интернету, чтобы играть!


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 Теги темы: Много денег

Скачать SimCity BuildIt (Мод, Много денег) v1.64.1.138022 MOD APK

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Скачать SimCity BuildIt (Мод, Много денег) 220 Мб Ссылка 2 220 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о SimCity BuildIt (Мод, Много денег)


Комментарии (14)
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Love website
Love website 26 мая 2024 14:28
Мод ещё работает? Не получается сделать безлимитно монеты..
+1
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Гость Анна
Гость Анна 12 мая 2024 04:25
Привет 👋 А игровая валюта сразу должны появиться или через какое-то время?
0
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Собака
Собака 13 февраля 2024 20:00
Как только захожу в игру, вылезает окно с китайскими надписями. Как убрать ?
0
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Алексей
Алексей 13 января 2024 12:40
Запускайся при включённом интернете, потом когда начнётся экран загрузки, вырубай интернет
+4
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Я
Я 1 января 2024 23:28
Как убрать китайские надписи(из за них нельзя играть)
+7
Ответить
Error
Error 5 ноября 2023 10:40
У меня все работает
Но из-за китайских надписей я не могу играть. Кто нибудь знает как убрать китайские надписи?
+9
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Lensifal
Lensifal Администраторы 16 июля 2023 10:11
Denis, Здравствуйте, Разработчик делает так :(
0
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Denis
Denis 16 июля 2023 10:00
На всех сайтах, в тч и этом версия для 64-разрядных процессоров, к сожалению. О людях с 32 разрядными никто не подумал, а жаль 😑😑😑Естественно, по существу о моде ничего сказать не могу, не устанавливается)

И, к слову, ещё в середине июня вышла версия 1.48.2, а моды везде 1.48.0...
+3
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Lensifal
Lensifal Администраторы 4 июля 2023 23:52
Гость Дмитрий,
постараемся добавить
0
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Гость Дмитрий
Гость Дмитрий 4 июля 2023 20:37
Добавьте пожалуйста взломанную версию, для процессора amredi v7a. Сейчас же, не устанавливается, пишет что несовместимосто с моим устройством. При этом, я спокойно могу установить из Google Play. Хотя раньше, устанавливалось и из вашего сайта.
+4
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