Idle Frontier: Tap Town Tycoon (Мод, Много денег) 1.094
Построить полноценный город — это поистине сложная и масштабная задача, требующая умения планировать, управлять ресурсами и проявлять терпение. Игра "Idle Frontier: Tap Town Tycoon" предоставляет вам возможность стать мэром своего виртуального города и реализовать свои строительные амбиции.
В этой игре вы будете создавать и управлять своим городом, начиная с небольшой поселенческой точки и постепенно развиваясь в мощный мегаполис. Ваша задача — привлекать новых жителей, строить разнообразные здания, развивать инфраструктуру и обеспечивать благосостояние горожан. Вы также сможете исследовать окружающую местность и добывать ресурсы для процветания вашего города.
Однако успех в "Idle Frontier: Tap Town Tycoon" не приходит легко. Вам придется разработать эффективную стратегию, управлять бюджетом, решать экономические и социальные проблемы, а также находить баланс между различными аспектами управления городом.
1. Античит
2. Стоимость карты обновления 1
3. Стоимость обновления 0
4. Увеличение вывода денег
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