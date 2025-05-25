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Idle Frontier: Tap Town Tycoon (Мод, Много денег)

Idle Frontier: Tap Town Tycoon (Мод, Много денег) 1.094

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Версия:
1.094
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Kongregate
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:29
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 96 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 444
Скриншоты
Описание

Построить полноценный город — это поистине сложная и масштабная задача, требующая умения планировать, управлять ресурсами и проявлять терпение. Игра "Idle Frontier: Tap Town Tycoon" предоставляет вам возможность стать мэром своего виртуального города и реализовать свои строительные амбиции.


В этой игре вы будете создавать и управлять своим городом, начиная с небольшой поселенческой точки и постепенно развиваясь в мощный мегаполис. Ваша задача — привлекать новых жителей, строить разнообразные здания, развивать инфраструктуру и обеспечивать благосостояние горожан. Вы также сможете исследовать окружающую местность и добывать ресурсы для процветания вашего города.


Однако успех в "Idle Frontier: Tap Town Tycoon" не приходит легко. Вам придется разработать эффективную стратегию, управлять бюджетом, решать экономические и социальные проблемы, а также находить баланс между различными аспектами управления городом.


Информация о модах

1. Античит

2. Стоимость карты обновления 1

3. Стоимость обновления 0

4. Увеличение вывода денег


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 Теги темы: Много денег, фермы

Скачать Idle Frontier: Tap Town Tycoon (Мод, Много денег) v1.094 MOD APK

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Скачать Idle Frontier: Tap Town Tycoon (Мод, Много денег) 96 Мб Ссылка 2 96 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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