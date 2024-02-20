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Junes Journey (Мод, Бесплатные покупки)

Junes Journey (Мод, Бесплатные покупки) 3.13.6

43
20
Скачать (147 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Wooga
Версия:
3.13.6
Категория:
На русском / Приключения / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 147 Мб
id приложения:
net.wooga.junes_journey_hidden_object_mystery_game
Русский язык:
Есть
Лайков:
43
Комментарии:
31
Просмотров:
24 827

June's Journey - это захватывающая приключенческая игра, которая призвана погрузить игроков в увлекательное путешествие с целью раскрыть семейные тайны и пролить свет на скандальные события прошлого. В этой игре головоломка используется для создания увлекательных геймплейных моментов, и она ориентирована на тех, кто ценит загадки и сюжетные линии.


Игра предлагает игрокам более чем просто разгадывать головоломки; она также предоставляет уникальную сюжетную линию, которая разворачивается по мере продвижения в игре. Игроки могут ожидать множество интриг, секретов и неожиданных поворотов сюжета, которые заставят их продолжать играть, чтобы узнать больше.


Однако несмотря на сюжетные элементы, игра остается доступной и простой в освоении, что делает ее привлекательной для широкой аудитории. С миллионами поклонников по всему миру, June's Journey считается одной из наиболее популярных игр в Google Play, предоставляя игрокам возможность уйти от повседневной рутины и окунуться в увлекательный мир загадок и тайн.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченная энергия
  • Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно игровой валюты
  • Покупки не тратят внутриигровую валюту.
 Теги темы: Квесты, поиск предметов

Скачать Junes Journey (Мод, Бесплатные покупки) 3.13.6 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Junes Journey (Мод, Бесплатные покупки) 147 Мб Ссылка 2 147 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Junes Journey (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (31)
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Гость Наталья
Гость Наталья 8 декабря 2023 00:47
Не удалось обновить игру, выдает уведомление, что приложение не установлено, хотя саму игру и предыдущие обновления скачивала из этого источника
+3
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Михаил
Михаил 20 октября 2023 18:52
После обновления кресло не вернулось, игрокам которые захотят скачать мод с бесплатными покупками, не советую. Потеряете время и нервы, потому-что если пользоваться бесплатными покупками то ВУГА вас забанит, а разработчики мода ни чего не смогут сделать, и по этому теряется интерес к игре. Либо удалять мод(теряя весь наигранный прогресс) и начинать игру заново.
+2
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Михаил
Михаил 7 октября 2023 10:02
Администраторы совсем не хотят общаться? Хоть что нибудь объяснили, что делать дальше. Если забанили из за пользования неограниченными ресурсами, то тогда зачем такая игра где нельзя пользоваться этими ресурсами.
+1
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Михаил
Михаил 5 октября 2023 15:37
Здравствуйте! Вопрос, кресло вернётся после обновления или можно уже удалить игру.
0
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Михаил
Михаил 2 октября 2023 16:04
У меня тоже проблема с креслом, не могу зайти в бар, и начать лигу.
+2
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Валя
Валя 2 октября 2023 14:23
У меня проблема, пропал значок чата с группой вправом нижнем углу(
+1
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Гость Андрей
Гость Андрей 1 октября 2023 15:05
А где основная игра 2.92.5 ? К чему мод применять ?
+1
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Гость
Гость 19 июля 2023 16:37
Добрый день.
Подскажите, как обновить, чтобы не потерять старый прогресс? Принудительно просит обновится....
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 июня 2023 19:49
Гость Сергей,
По верх окон? обычно это требуется для мод меню. Странно что ничего не работает.
+1
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Гость Сергей
Гость Сергей 3 июня 2023 15:01
Мод.2.8.31 требует перехода в режим "над всеми" при котором осуществление любых других действий с телефоном невозможно.d
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