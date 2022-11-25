Crab War: Idle Swarm Evolution - это увлекательная игра, в которой крабы, которые долгое время занимали землю, стали объектом нападения новых существ, целью которых было украсть их территорию и поедать крабовое мясо. Это столкновение привело к несправедливой участи крабов, вынужденных уйти под землю и искать новый способ выживания.





Однако судьба крабов начала меняться, когда один из них случайно встретил радиоактивный кристалл магической силы. Этот кристалл даровал крабам новые, невероятные силы и способности. Теперь, обладая этой магической энергией, крабы решают объединиться и сразиться с новыми хозяевами своей земли, защищая ее от врагов и возвращая то, что когда-то было их собственностью.





Игра предлагает захватывающий геймплей, в котором вы управляете этой эволюционировавшей группой крабов, используя их новые силы и способности, чтобы сражаться с рептилиями и восстановить справедливость. Crab War: Idle Swarm Evolution обещает увлекательное приключение и возможность прокачивать своих крабов, чтобы стать сильнее и защищать свой мир.