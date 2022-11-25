android-1.ru / Игры / Приключения / Война крабов (Мод, Много жемчуга)
Война крабов (Мод, Много жемчуга)

Война крабов (Мод, Много жемчуга) 3.69.0

14
2
Скачать (145 МБ)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Appxplore (iCandy)
Версия:
3.69.0
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 145 МБ
id приложения:
com.appxplore.crabwar
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
14
Комментарии:
1
Просмотров:
5 224

Crab War: Idle Swarm Evolution - это увлекательная игра, в которой крабы, которые долгое время занимали землю, стали объектом нападения новых существ, целью которых было украсть их территорию и поедать крабовое мясо. Это столкновение привело к несправедливой участи крабов, вынужденных уйти под землю и искать новый способ выживания.


Однако судьба крабов начала меняться, когда один из них случайно встретил радиоактивный кристалл магической силы. Этот кристалл даровал крабам новые, невероятные силы и способности. Теперь, обладая этой магической энергией, крабы решают объединиться и сразиться с новыми хозяевами своей земли, защищая ее от врагов и возвращая то, что когда-то было их собственностью.


Игра предлагает захватывающий геймплей, в котором вы управляете этой эволюционировавшей группой крабов, используя их новые силы и способности, чтобы сражаться с рептилиями и восстановить справедливость. Crab War: Idle Swarm Evolution обещает увлекательное приключение и возможность прокачивать своих крабов, чтобы стать сильнее и защищать свой мир.


Скриншоты

Информация о модах
  • Подпишитесь на токен Golden Shell.
  • Бесплатные покупки в приложении

Примечание. За исключением покупок жемчуга, значение будет немедленно обновлено. Для других покупок очков вам необходимо переключиться на другие интерфейсы или перезапустить игру, чтобы обновить эффект.


Скачать Война крабов (Мод, Много жемчуга) 3.69.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Война крабов (Мод, Много жемчуга)
145 МБ
Ссылка 2
145 МБ

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
MazM: Jekyll and Hyde (Мод, Много денег)
MazM: Jekyll and Hyde (Мод, Много денег)
Версия: 2.12.1
Criminal Case (Мод, Много энергии)
Criminal Case (Мод, Много энергии)
Версия: 2.41
Hidden City: Поиск скрытых предметов (Мод, Много денег)
Hidden City: Поиск скрытых предметов (Мод, Много денег)
Версия: 1.71.7100
Dont Starve: Shipwrecked (Мод, Unlocked)
Dont Starve: Shipwrecked (Мод, Unlocked)
Версия: 1.33.3
Mental Hospital VI - Child of Evil (хоррор игра) (Мод, Много батарей)
Mental Hospital VI - Child of Evil (хоррор игра) (Мод, Много батарей)
Версия: 2.00.06
Roblox (Мод меню)
Roblox (Мод меню)
Версия: 2.628.388
Disney: Холодные приключения (Мод, Много сердец/Бустеров)
Disney: Холодные приключения (Мод, Много сердец/Бустеров)
Версия: 45.00.02
Light a Way (Мод меню)
Light a Way (Мод меню)
Версия: 2.28.0

Отзывы о Война крабов (Мод, Много жемчуга)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Грем
Грем 25 ноября 2022 00:04
Мод на жемчуг или без рекламы?
0
Ответить