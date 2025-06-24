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Disney: Холодные приключения (Мод, Много сердец/Бустеров)

Disney: Холодные приключения (Мод, Много сердец/Бустеров) v51.00.01

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Версия:
51.00.01
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Jam City, Inc.
Категория:
Головоломки / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 13:02
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 172 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 199
Описание

Disney: Холодные приключения - заставит игроков сопровождать известных персонажей фильма и исследовать мир, полный ледяной магии в игре Frozen. Благодаря стилю графического дизайна, как в фильме, он продемонстрировал талант, который приносит разработчик Jam City. Создатель известен многим игрокам через мобильные игры о головоломках, основанных на многих анимированных кинематографических изображениях типичных студий Диснея и Пиксара, таких как «Гарри Поттер», «Книга жизни»,… и совсем недавно «Замороженных».


Игра Frozen была объявлена к выпуску в ноябре этого года, и игрок также посмотрел короткий трейлер игры и увидел привлекательность, которую эта игра принесла через классический геймплей 3 в ряд. С различными эффектами игроки получат настоящий опыт при входе в мир в Frozen. Так что поторопитесь и зарегистрируйте «Disney Frozen Adventures: A New Match 3 Game», чтобы испытать на ранних этапах то, что может предложить эта игра.



Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное Сердце
  • Неограниченное золото
  • Неограниченные снежинки

ПРИМЕЧАНИЕ : Пройдите четвертый уровень, прежде чем включать функции MOD, если вы не хотите ошибок!


MOD V2

Мод Меню

1. Заблокировать в жизни
2. Заблокировать снежинки-пожалуйста, откройте после прохождения четвертого уровня
3. Заблокируйте золотые монеты
4. +10000 снежинок-пожалуйста, откройте после завершения четвертого уровня
Примечание: Если карта загружена, пожалуйста, используйте научный Интернет .

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 Теги темы: Много жизней, Встроенный кэш

Скачать Disney: Холодные приключения (Мод, Много сердец/Бустеров) v51.00.01 MOD APK

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Скачать Disney: Холодные приключения (Мод, Много сердец/Бустеров) 172 Мб Ссылка 2 172 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Disney: Холодные приключения (Мод, Много сердец/Бустеров)


Комментарии (2)
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Гость Анатолий
Гость Анатолий 13 мая 2024 14:13
А где мод его просто нет
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Гость Настя
Гость Настя 12 декабря 2023 10:23
Здравствуйте взлом работает но когда надо поставить светильники я нажимаю а там стрелочка и она не убирается, что делать?
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