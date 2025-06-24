Disney: Холодные приключения - заставит игроков сопровождать известных персонажей фильма и исследовать мир, полный ледяной магии в игре Frozen. Благодаря стилю графического дизайна, как в фильме, он продемонстрировал талант, который приносит разработчик Jam City. Создатель известен многим игрокам через мобильные игры о головоломках, основанных на многих анимированных кинематографических изображениях типичных студий Диснея и Пиксара, таких как «Гарри Поттер», «Книга жизни»,… и совсем недавно «Замороженных».
Игра Frozen была объявлена к выпуску в ноябре этого года, и игрок также посмотрел короткий трейлер игры и увидел привлекательность, которую эта игра принесла через классический геймплей 3 в ряд. С различными эффектами игроки получат настоящий опыт при входе в мир в Frozen. Так что поторопитесь и зарегистрируйте «Disney Frozen Adventures: A New Match 3 Game», чтобы испытать на ранних этапах то, что может предложить эта игра.
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное Сердце
- Неограниченное золото
- Неограниченные снежинки
ПРИМЕЧАНИЕ : Пройдите четвертый уровень, прежде чем включать функции MOD, если вы не хотите ошибок!
MOD V2
Мод Меню
1. Заблокировать в жизни
2. Заблокировать снежинки-пожалуйста, откройте после прохождения четвертого уровня
3. Заблокируйте золотые монеты
4. +10000 снежинок-пожалуйста, откройте после завершения четвертого уровня
Примечание: Если карта загружена, пожалуйста, используйте научный Интернет .
Скачать Disney: Холодные приключения (Мод, Много сердец/Бустеров) v51.00.01 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.