Описание

Disney: Холодные приключения - заставит игроков сопровождать известных персонажей фильма и исследовать мир, полный ледяной магии в игре Frozen. Благодаря стилю графического дизайна, как в фильме, он продемонстрировал талант, который приносит разработчик Jam City. Создатель известен многим игрокам через мобильные игры о головоломках, основанных на многих анимированных кинематографических изображениях типичных студий Диснея и Пиксара, таких как «Гарри Поттер», «Книга жизни»,… и совсем недавно «Замороженных».





Игра Frozen была объявлена к выпуску в ноябре этого года, и игрок также посмотрел короткий трейлер игры и увидел привлекательность, которую эта игра принесла через классический геймплей 3 в ряд. С различными эффектами игроки получат настоящий опыт при входе в мир в Frozen. Так что поторопитесь и зарегистрируйте «Disney Frozen Adventures: A New Match 3 Game», чтобы испытать на ранних этапах то, что может предложить эта игра.



