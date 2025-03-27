Версия:
2.2.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
751Games Co., Ltd.
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:53
Возраст:
Требуется места:
≈ 325 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
26 396
Описание
Life Gallery (Мод, Unlocked) - В этой игре головоломки прикреплены в интересный и даже пугающий сюжет. Родились двойняшки, малыш с одним глазом, а другой с одной рукой. В игре содержится более 50 уровней с нарисованными от руки иллюстрациями.
Каждая головоломка и загадка будет скрыта внутри иллюстраций, решением головоломки будет ваше взаимодействие с иллюстрацией. Если вы успешно решаете сюжетную загадку, то продолжаете своё приключение в этом мире. Узнавайте новые части истории и приближайтесь к разгадке происходящего. Бросьте вызов своему умению распутывать сложные и запутанные дела.
Информация о модах
Приобретены платные главы.
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