Описание

Life Gallery (Мод, Unlocked) - В этой игре головоломки прикреплены в интересный и даже пугающий сюжет. Родились двойняшки, малыш с одним глазом, а другой с одной рукой. В игре содержится более 50 уровней с нарисованными от руки иллюстрациями.





Каждая головоломка и загадка будет скрыта внутри иллюстраций, решением головоломки будет ваше взаимодействие с иллюстрацией. Если вы успешно решаете сюжетную загадку, то продолжаете своё приключение в этом мире. Узнавайте новые части истории и приближайтесь к разгадке происходящего. Бросьте вызов своему умению распутывать сложные и запутанные дела.