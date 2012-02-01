Neo Monsters (Мод, Много камней) 2.48.1
Унаследуйте ранчо и собирайте уникальных монстров для сражений
Neo Monsters - В игре вам предстоит унаследовать ранчо своего покойного Дяди. Но это совсем не простое Ранчо, его населяют удивительные обитатели, а именно разнообразные виды монстров. Теперь вам предстоит насобирать ещё больше удивительных существ, что-бы сделать это, отправляйтесь в путешествуйте по всему миру и находите новых существ. Вы сможете обучать их новым навыкам, у каждого они будут уникальные. Участвуйте в грандиозных сражениях этих особей, вам будут попадаться противники с разной силой и качествами.
Это PvP-игра, означает что вы сможете играть с игроками со всего мира. Здесь есть особая пошаговая система боёв, в которой вы сможете продумать своё следующее действия, быть может именно от него и будет зависеть исход сражения. Вы сможете развивать навыки у более чем 1000+ монстров, которые полностью анимированные, раскрывайте смертельный потенциал своих героев. Что-бы создать максимальную силу, используйте особые ингредиенты. Сформируйте собственную боевую стратегию сражений, играйте в эпических битвах 4 vs 4, поднимайте свою лигу и становитесь чемпионом.
MOD V1
- Деньги увеличиваются при тратах
MOD V2
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Неограниченная стоимость
MOD V3
1.) Неограниченный захват даже неуловимого
2.) Убегай, и ты выиграешь с захватом
3.) Неограниченные шансы захвата
4.) Захвати что угодно где угодно, включая онлайн
5.) Неограниченная стоимость команды
6.) Слабые враги
7.) Один клик обучение до максимального уровня
8.) Ускорьтесь, чтобы пропустить все скучные части
Примечания:
1.) Неуловимые монстры не могут быть использованы в «сетевых» боях, предлагаем вам сгруппировать их в своих собственных командных панелях. большинство, если не все монстры, которых вы получаете в «сетевых» боях, невозможно поймать
2.) Как и в моем старом моде, я не делаю ультра-эволюцию, поэтому не нужно спрашивать. Если ваши монстры уже полностью развиты, следующее обучение добавит максимум +9, наслаждайтесь!
Скачать Neo Monsters (Мод, Много камней) 2.48.1 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство