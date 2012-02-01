Neo Monsters - В игре вам предстоит унаследовать ранчо своего покойного Дяди. Но это совсем не простое Ранчо, его населяют удивительные обитатели, а именно разнообразные виды монстров. Теперь вам предстоит насобирать ещё больше удивительных существ, что-бы сделать это, отправляйтесь в путешествуйте по всему миру и находите новых существ. Вы сможете обучать их новым навыкам, у каждого они будут уникальные. Участвуйте в грандиозных сражениях этих особей, вам будут попадаться противники с разной силой и качествами.





Это PvP-игра, означает что вы сможете играть с игроками со всего мира. Здесь есть особая пошаговая система боёв, в которой вы сможете продумать своё следующее действия, быть может именно от него и будет зависеть исход сражения. Вы сможете развивать навыки у более чем 1000+ монстров, которые полностью анимированные, раскрывайте смертельный потенциал своих героев. Что-бы создать максимальную силу, используйте особые ингредиенты. Сформируйте собственную боевую стратегию сражений, играйте в эпических битвах 4 vs 4, поднимайте свою лигу и становитесь чемпионом.