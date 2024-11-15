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Parking Jam 3D (Мод, Много денег)

Parking Jam 3D (Мод, Много денег) 211.2.3

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Версия:
211.2.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Popcore Games
Категория:
Аркады / Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 277 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
11 131
Скриншоты
Описание

Да, парковка может быть настоящим испытанием, и Parking Jam 3D предлагает вам возможность столкнуться с этим вызовом в увлекательной и захватывающей игровой форме. Вам предстоит решать различные головоломки, перемещать машины и находить оптимальные пути, чтобы освободить выходы и выехать с переполненной парковки.


Игра предлагает широкий выбор уровней с разной сложностью и разнообразными парковочными ситуациями. Вы будете сталкиваться с узкими проходами, перекрестками, переполненными рядами автомобилей и другими препятствиями, которые будут испытывать вашу логику и навыки планирования.


Parking Jam 3D подходит как для новичков, которые только начинают осваивать искусство парковки, так и для опытных игроков, стремящихся пройти все уровни с наивысшим рейтингом и стать мастерами парковки. Готовы ли вы принять вызов и найти выход с переполненных парковок в ней? Попробуйте свои силы в этой увлекательной игре и покажите свои навыки парковки.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Логические, Без рекламы, Unlocked

Скачать Parking Jam 3D (Мод, Много денег) v211.2.3 MOD APK

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Скачать Parking Jam 3D (Мод, Много денег) 277 Мб Ссылка 2 277 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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